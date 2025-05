- Advertisement -

COSENZA – Al telefono era riuscito a mettere in atto l’ormai odiosa e collaudata truffa del “finto Carabiniere” ai danni di un’anziana, raccontando che “un familiare era rimasto coinvolto in un incidente stradale e che, per evitare conseguenze giudiziarie, era necessario consegnare del denaro o dei beni in oro a titolo risarcitorio”.

Si era poi presentato alla porta dell’abitazione della vittima, nella zona di Sant’Antonio dell’Orto a Cosenza, per farsi consegnare soldi e oggetti preziosi che la donna aveva recuperato. Ma l’arrivo figlio e della nuora hanno cambiato l’esito di questa storia. Hanno subito capito che si trattava della truffa che nelle ultime settimane si ripete in diverse zone dell’area urbana di Cosenza (anche della provincia) ed hanno subito avvertito i carabinieri.

A questo punto il truffatore per sfuggire all’arresto e anche dalla rabbia dei familiari della donna, ha tentato la disperata carta della fuga per non farsi arrestare. Ha iniziato a correre con alle calcagna una pattuglia dei carabinieri, per cercare di dileguarsi e far perdere le tracce. Ma il suo piano di fuga è terminato con una rovinosa caduta dal ponte di Calatrava. Un volo di diversi metri nella vegetazione sottostante che gli ha provocato diverse ferite ed una frattura alla gamba. I carabinieri a questo punto lo hanno raggiunto e dopo averlo arrestato lo hanno portato all’ospedale dell’Annunziata per le cure del caso.