Truffa dello specchietto a Cosenza: «attenti a quella Polo bianca»

COSENZA – Quella dello specchietto è la truffa più utilizzata sulle strade, il pericolo arriva anche a Cosenza. Diverse le segnalazioni che stanno lanciando l’allarme in città. Pare, che proprio a Cosenza, si aggiri una Polo Volkswagen di colore bianco con alla guida dei delinquenti che metterebbero in scena la famosa “truffa della specchietto”.

La truffa dello specchietto è una modalità attraverso la quale i truffatori tentano di estorcere denaro al malcapitato di turno, facendo in modo di non mettere in mezzo le autorità.

Come funziona la truffa dello specchietto?

Il truffatore si apposta in doppia fila oppure marcia molto lentamente lungo la carreggiata. Così facendo tenta di colpire l’auto del malcapitato con dei piccoli sassi per simulare un rumore. A questo punto, dopo essersi preventivamente danneggiato il suo specchietto o rigato una portiera con del gesso, il malvivente tenta di far accostare la vittima, accusandola di averlo urtato danneggiandogli l’auto.

È così facendo che cerca di estorcere il denaro, a volte minacciando chi ha di fronte, altre volte suggerendo in modo aggressivo di evitare di mettere in mezzo le autorità e l’assicurazione. In questo modo, il truffatore tenta di convincere la vittima che l’affare può essere concluso in breve tempo e che può “cavarsela” con una spesa di €20-50.

Uno dei primi campanelli di allarme è proprio quest’ultimo fatto: la volontà da parte del truffatore di volersi far pagare in contanti, velocemente e senza mettere in mezzo i vigili. Si consiglia di non lasciare mai oggetti di valore in auto, tenere il portafoglio in un luogo difficilmente raggiungibile e di diffidare dell’aiuto degli sconosciuti. In caso di sospetto meglio contattare immediatamente le forze dell’ordine.