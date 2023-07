Troppi mezzi pesanti nell’area di sosta tra viale Busento e viale Crati: sarà vietato il transito

COSENZA – L’amministrazione comunale di Cosenza, ha raccolto la segnalazione della Legione Carabinieri Calabria-Stazione di Cosenza Principale in relazione alle criticità riscontrate sull’area di sosta che insiste tra viale Busento e viale Crati, nei pressi del Comando Provinciale dei Carabinieri, relative al transito nell’area, di mezzi pesanti di notevoli dimensioni. Il Comune “tenuto conto delle caratteristiche e della configurazione del tratto di strada in questione, non idoneo alla circolazione di mezzi pesanti stante raggi di curvatura limitati, larghezza ridotta e assenza di marciapiede – è scritto nell’ordinanza – ha istituito:

– Il divieto di transito ai veicoli con massa pari o superiore ai 35 quintali nell’area di sosta compresa tra viale Busento e viale Crati”.

Ordinanza in vigore dopo l’apposizione della segnaletica

“L’ufficio segnaletica dell’Ente/ditta incaricata provvederà a curare la posa di idonea segnaletica stradale, così come previsto dal codice della strada e dal relativo regolamento di attuazione ed esecuzione. L’ufficio segnaletica dell’Ente provvederà, altresì, a mantenere in perfetta efficienza la segnaletica installata verificando costantemente il corretto posizionamento e integrità. L’entrata in vigore dell’ordinanza è subordinata alla regolare apposizione della segnaletica stradale. I trasgressori incorreranno nelle sanzioni previste dal Codice della Strada e dal Regolamento di Esecuzione.