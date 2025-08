Troppi incidenti sulla SS 107 a Rende, Ghionna chiede un tavolo tecnico con Anas

- Advertisement -

RENDE – Marco Saverio Ghionna, consigliere al Comune di Rende, chiede in Commissione Ambiente e Territorio, con il sostegno unanime di tutti i componenti, al sindaco e all’amministrazione comunale di attenzionare la sicurezza sulla SS 107 nel tratto compreso nel territorio comunale di Rende.

Il gruppo ha richiesto l‘attivazione urgente di un tavolo tecnico con Anas e gli enti preposti per affrontare le gravi criticità del tratto della Strada Statale 107, soprattutto per quello compreso tra l’Università della Calabria e lo svincolo di San Fili ricadente in territorio rendese. “Si tratta – dice Ghionna – di un tratto di strada ad altissima pericolosità, caratterizzato da svincoli sinistrorsi e accessi a raso, uscite non regolamentate e segnaletica insufficiente che mettono seriamente a rischio la sicurezza della circolazione, in un’area particolarmente trafficata, frequentata ogni giorno da migliaia di cittadini, studenti e pendolari”.

Le richieste di Ghionna e dei componenti della Commissione sulla SS 107

“Non si può più attendere – ha dichiarato il consigliere Ghionna – È nostro dovere sollecitare interventi concreti per prevenire ulteriori incidenti e tutelare l’incolumità pubblica. La situazione attuale rischia di essere troppo critica. Sia gli accessi da e verso Contrada Cutura, che da e verso Santo Stefano di Rende, si affacciano con grande pericolo sulla Statale Silana Crotonese generando problematiche di traffico e insicurezze gravi alla viabilità. Ma con onestà su tutto il tratto di strada della SS107 che taglia Rende ci sono troppe situazioni di pericolo assolutamente non compatibili con il flusso veicolare che la percorre”.

“Diventa a parer nostro – conclude Ghionna con gli altri componenti della Commissione – prioritario agire verso un programma serio di sicurezza stradale per quanto di competenza e su questo tema anche la minoranza, sono certo, sarà collaborativa al massimo”.