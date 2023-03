Tromba d’aria a Cosenza, la segnalazione: «dopo 24 ore ancora detriti per strada»

COSENZA – Una violenta tromba d’aria si è abbattuta ieri a Cosenza provocando il caos con diversi danni ingenti in città, tra cui tetti e semafori divelti, alberi caduti, e due feriti lievi. Nonostante il sindaco abbia rassicurato di essersi attivato immediatamente subito dopo il nubifragio, seguendo personalmente gli interventi di soccorso, ci viene segnalata, oggi, da un cittadino la presenza di detriti rimasti ancora per strada, a distanza di 24 ore dal maltempo.

“Dopo la violenta tromba d’aria che si è abbattuta ieri su Cosenza e provincia, il Sig. Sindaco ha dichiarato, così riportavano i giornali con tanto di virgolettato, di essere operativo in prima persona, insieme all’assessore De Cicco, per la messa in sicurezza della città. Stamattina, a distanza di circa 24 ore dall’accaduto, alcune strade si presentavano come nelle foto che allego. Impossibile camminare in sicurezza a piedi e in macchina.

Non era certo compito dei poveri vigili del fuoco (all’opera da ieri pomeriggio) togliere dalla strada quanto volato dai tetti… Questo scempio si va ad aggiungere alle altre mancanze di questa INESISTENTE amministrazione comunale. È vergognoso tutto ciò a cui bisogna assistere se si abita o si lavora in città”.