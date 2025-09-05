HomeArea Urbana

Tridico: «Ntt Rende eccellenza assoluta, è questa la Calabria del futuro»

È quanto dichiara il candidato presidente per il campo progressista a margine della visitata all'azienda con il presidente del Movimento Cinque Stelle, Giuseppe Conte

COSENZA – «L’NTT Data di Rende è un’eccellenza assoluta. Così vogliamo immaginare la Calabria del futuro. Si parla tanto di Italia 4.0 ma qui mancano le infrastrutture tecnologiche per attrarre investimenti e avere queste competenze. Questa azienda rappresenta una grande esperienza e continueremo a investire e incentivare chi vuole fare impresa. Dobbiamo attrarre anche le migliori competenze, sfruttando la sinergia con l’Università della Calabria che qui ha fornito conoscenza. Questa è la frontiera tecnologica che vogliamo proporre e sostenere». È quanto dichiara Pasquale Tridico, candidato presidente per il campo progressista a margine della visitata all’azienda con il presidente del Movimento Cinque Stelle, Giuseppe Conte.

