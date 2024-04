Tribunale di Cosenza, una sentenza estingue i debiti per chi non può pagare

COSENZA – “Il Tribunale della mia città, Cosenza, accogliendo le tesi degli avvocati Biamonte e Mazzuca, ha applicato la legge 3/2012 cancellando i debiti da sovraesposizione di un signore. Si tratta di una sentenza di grande civiltà”. Lo afferma il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Alfredo Antoniozzi.

“Ringrazio l’ordine degli avvocati di Cosenza che ha istituito un ufficio apposito e , idealmente, ringrazio la presidente del Tribunale, dottoressa Mingrone, per una sentenza di grande rilievo. La legge 3/2012 consente per una volta di rivolgersi al giudice quando il soggetto dimostra, in buonafede, ché la mole di debiti non gli consente di vivere. Spero che questa sentenza faccia scuola e sono ancora una volta fiero della mia città”.