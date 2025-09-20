HomeArea Urbana

«Trenitalia vende biglietti per treni che non esistono». Il caso del regionale 5599 Paola-Cosenza

Avevano acquistano 4 biglietti online per il regionale Paola–Cosenza, ma il treno era stato soppresso da settimane. Nessuna risposta da Trenitalia alla PEC di reclamo. Lega Consumatori Cosenza «Trenitalia deve chiedere scusa e garantire che simili disservizi non si ripetano»

Marco Garofalo
Marco Garofalo
COSENZA – «Compri un biglietto online, arrivi in stazione e scopri che il treno non esiste. Segnali il disservizio alla direzione calabrese di Trenitalia, chiedendo spiegazioni su come sia possibile vendere biglietti per un treno regionale inesistente, e non ricevi risposta». È quanto denuncia la Lega Consumatori di Cosenza, che punta il dito contro Trenitalia dopo un episodio avvenuto lo scorso 17 agosto. Un caso che mette ancora una volta sotto i riflettori la qualità del servizio ferroviario nella nostra regione e la poca tutela dei diritti dei viaggiatori.

Il treno regionale 5599 Paola-Cosenza

L’associazione racconta che quattro passeggeri avevano acquistato biglietti per il treno regionale 5599, con partenza da Paola per Cosenza alle 22:07. Una volta giunti in stazione, la sorpresa: il treno non era stato cancellato all’ultimo momento, semplicemente non esisteva più da settimane.

Gli utenti, rivolgendosi agli operatori presenti, si sono sentiti rispondere che il collegamento era stato eliminato, ma che avrebbero potuto prendere un treno successivo. Nonostante la segnalazione del disservizio alla direzione calabrese di Trenitalia tramite PEC, non è arrivata alcuna risposta.

“Scarsa attenzione, Trenitalia chieda scusa”

«È un piccolo ma emblematico esempio della scarsa attenzione che la direzione di Trenitalia, in particolare quella calabrese, riserva agli utenti» sottolinea la Lega Consumatori. L’associazione si augura ora che l’azienda abbia «almeno il coraggio di chiedere scusa, spiegando cosa sta facendo per evitare che simili disservizi si ripetano».

Marco Garofalo
