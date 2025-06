Tre nuovi collegamenti diretti Cosenza-Crotone. E da oggi tornano a circolare i treni tra Sibari e Crotone

- Advertisement -

COSENZA – A partire da oggi, domenica 15 giugno, tornano a circolare i treni fra Sibari e Crotone, per garantire, nella stagione estiva, a pendolari e turisti un più agevole collegamento fra le due località. L’offerta del Regionale di Trenitalia fra Sibari e Crotone prevedrà 8 collegamenti nei giorni feriali con la fermata periodica di Toscano.

Tre collegamenti diretti tra Cosenza e Crotone

Fra le novità, l’inserimento di tre collegamenti diretti fra Cosenza e Crotone nelle fasce pendolari. I canali di acquisto di Trenitalia sono aggiornati. Rimodulata anche l’offerta sulla tratta Sibari-Cosenza. Previsti inoltre ulteriori due collegamenti in partenza e arrivo con il Frecciarossa Sibari-Bolzano. Fino al 7 settembre 2025, per consentire i lavori programmati per l’ammodernamento della rete ferroviaria, proseguono invece le modifiche alla circolazione fra Crotone e Catanzaro Lido dove i collegamenti continueranno ad essere effettuati con bus.

Intercity 558, 562, 564, 566 instradati sulla linea tirrenica

I treni Intercity 558, 562, 564, 566 in collegamento con la Puglia continueranno ad essere instradati sulla linea Tirrenica, con deviazione da Catanzaro Lido verso Lamezia e proseguimento su Sibari. Per i viaggiatori Intercity tra Sibari e Catanzaro Lido è previsto un servizio bus che effettuerà fermate a Cropani, Botricello, Crotone, Cirò, Cariati, Rossano e Corigliano Calabro. Il bus sostitutivo in connessione al treno Intercity 562 effettuerà fermata anche a Cutro. I tempi di percorrenza dei viaggi in bus potrebbero aumentare in relazione anche al traffico stradale e i posti disponibili possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto. Sui bus non è ammesso il trasporto bici.