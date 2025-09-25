Tre Emme di Montalto Uffugo, Tribunale riconosce la condotta antisindacale: vittoria dei lavoratori

- Advertisement -

COSENZA – Una sentenza definita “storica” quella emessa dal Tribunale di Cosenza – Sezione Lavoro, che riconosce e condanna la condotta antisindacale tenuta dalla Tre Emme Società Cooperativa di Montalto Uffugo. Un provvedimento che segna un punto fermo nella difesa dei diritti fondamentali delle lavoratrici e dei lavoratori, frutto di mesi di lotta, resistenza e azione legale condotta dalla Filt-Cgil Calabria, Filt Cosenza, CGIL Calabria, CGIL Cosenza e CGIL Pollino.

Il giudice, dott. Alessandro Vaccarella, ha accolto in pieno il ricorso presentato dal sindacato, ordinando la cessazione immediata dei comportamenti illegittimi dell’azienda e la rimozione degli effetti delle discriminazioni e delle pressioni esercitate sui dipendenti, in particolare su chi aveva aderito alla CGIL o svolto attività sindacale all’interno dell’impresa. Il Tribunale ha ordinato alla Tre Emme Soc. Coop. la cessazione immediata di tali condotte e la rimozione dei loro effetti.

“Lo sprezzante atteggiamento aziendale – scrivono le organizzazioni sindacali – è stato dapprima contrastato dalla capacità di lotta dei lavoratori, mai venuta meno neanche quando venivano licenziati quelli più combattivi così come il rappresentante sindacale (per il licenziamento dei quali abbiamo già adito la magistratura per contestare l’illegittimità dei provvedimenti)”.

“Nei mesi scorsi, a fronte delle giuste rivendicazioni dei lavoratori e della nostra organizzazione sindacale, l’Azienda ha subissato di false contestazioni molti lavoratori che si battevano per il rispetto delle norme contrattuali e di diritti sanciti dalla legge, con il pretesto di creare i presupposti per licenziare coloro che non erano graditi. Nel corso di pochi mesi ci sono stati più lavoratori licenziati (e il nostro rappresentante aziendale) e lavoratori a tempo determinato non confermati, guarda caso tutti iscritti alla Cgil”.

“La Filt-Cgil Calabria e della provincia di Cosenza, assieme alla CGIL Calabria, di Cosenza e del Pollino, esprimono immensa soddisfazione per la storica sentenza emessa in data odierna dal Tribunale di Cosenza, Sezione Lavoro, che ha dichiarato l’antisindacalità della condotta della Tre Emme Società Cooperativa, condannandola a cessare immediatamente i comportamenti illegittimi e a rimuoverne gli effetti. Un plauso ed un ringraziamento speciale vanno al nostro collegio difensivo, composto dagli Avvocati Giuseppe Peluso e Rosanna Pupo, che con eccezionale competenza, tenacia e passione hanno saputo tradurre in un’azione legale vincente le giuste rivendicazioni dei lavoratori e del sindacato, ottenendo un provvedimento che ristabilisce la legalità e la dignità”.

Il coraggio dei lavoratori

“Questo straordinario risultato non sarebbe stato possibile senza il coraggio, la determinazione e la compattezza dei lavoratori e delle lavoratrici della Tre Emme, in particolare dei nostri iscritti e dei nostri delegati e rappresentanti sindacali aziendali (RSA). Nonostante un clima di palese ostilità, intimidazioni, licenziamenti discriminatori e pressioni inaccettabili, hanno tenuto la schiena dritta, continuando a credere nella giustizia e nel valore dell’azione sindacale collettiva. A loro va il nostro più grande ringraziamento e la nostra più profonda ammirazione”.

“Questa sentenza non è solo una vittoria per la FILT CGIL, ma per tutti i lavoratori e per la democrazia nei luoghi di lavoro», dichiarano congiuntamente Salvatore Larocca, Segretario Generale della FILT CGIL Calabria, e Giovanni Angotti, Segretario Generale della FILT CGIL Cosenza. «Il Tribunale ha messo un punto fermo contro l’arroganza di un’azienda che pensava di poter calpestare impunemente i diritti fondamentali, come la libertà sindacale e il diritto di sciopero. È la dimostrazione che la lotta paga e che l’unità dei lavoratori, supportata da un’azione sindacale seria e competente, è l’unica vera arma contro le ingiustizie. Non ci fermeremo qui: vigileremo con la massima attenzione affinché la Tre Emme ottemperi a ogni punto della sentenza e ripristini corrette e rispettose relazioni industriali”.