Trasferita al “Bambino Gesù” di Roma la 14enne precipitata ieri dal 4 piano di un balcone a Rende

Dopo il ricovero nel pomeriggio nel reparto di terapia intensiva all'Annunziata di Cosenza, ieri sera è stato disposto il trasferimento della giovane nel Policlinico pediatrico romano. La Prognosi resta riservata

Marco Garofalo
RENDE – È stata trasferita ieri sera al Policlinico pediatrico “Bambino Gesù” di Roma la studentessa di 14 anni precipitata dal 4 piano di un edificio che si trova nella zona Quattromiglia a Rende. Un quadro clinico e chirurgico complesso a causa dei gravi traumi riportati a seguito della caduta, ha indotto i sanitari a optare per il trasporto a Roma, dopo che la ragazzina era stata ricoverata nel primo pomeriggio nel reparto di terapia intensiva dell’Annunziata. La prognosi resta riservata.

È successo tutto intorno alle 14:30 di ieri pomeriggio. Per cause in corso di accertamento (le indagini sono affidate ai carabinieri di Rende), la giovane sarebbe precipitata dal balcone del quarto piano di palazzo che si trova a Quattromiglia, finendo su un terrazzino che si trova al secondo piano. Un volo di circa 8 metri, attutito anche dai fili per stendere la biancheria. Soccorsa immediatamente dai sanitari del del 118, la 14enne sarebbe stata cosciente ed avrebbe anche parlato con i genitori prima della corsa in ospedale. Resta l’angoscia e la preoccupazione della famiglia sulle condizioni della 14enne, mentre da ieri sera sono tantissimi i messaggi sui social di preghiera e supporto.

Marco Garofalo
