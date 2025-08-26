- Advertisement -

RENDE – È stata trasferita ieri sera al Policlinico pediatrico “Bambino Gesù” di Roma la studentessa di 14 anni precipitata dal 4 piano di un edificio che si trova nella zona Quattromiglia a Rende. Un quadro clinico e chirurgico complesso a causa dei gravi traumi riportati a seguito della caduta, ha indotto i sanitari a optare per il trasporto a Roma, dopo che la ragazzina era stata ricoverata nel primo pomeriggio nel reparto di terapia intensiva dell’Annunziata. La prognosi resta riservata.

È successo tutto intorno alle 14:30 di ieri pomeriggio. Per cause in corso di accertamento (le indagini sono affidate ai carabinieri di Rende), la giovane sarebbe precipitata dal balcone del quarto piano di palazzo che si trova a Quattromiglia, finendo su un terrazzino che si trova al secondo piano. Un volo di circa 8 metri, attutito anche dai fili per stendere la biancheria. Soccorsa immediatamente dai sanitari del del 118, la 14enne sarebbe stata cosciente ed avrebbe anche parlato con i genitori prima della corsa in ospedale. Resta l’angoscia e la preoccupazione della famiglia sulle condizioni della 14enne, mentre da ieri sera sono tantissimi i messaggi sui social di preghiera e supporto.