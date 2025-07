Tragico incidente a Cosenza: la Procura apre un’inchiesta per omicidio stradale, disposta l’autopsia

- Advertisement -

COSENZA – La Procura della Repubblica di Cosenza, ha aperto un’ndagine per omicidio stradale e disposto l’autopsia sul corpo di Olimpia Biancospino, la donna di 65 anni, morta ieri pomeriggio a seguito di un violento incidente stradale avvenuto ad un incrocio lungo Viale Mancini.

La donna alla guida di una Fiat 600, era insieme alla nipotina quando all’incrocio con Via A. Serafini, ha impattato violentemente con la Toyota proveniente da Via Quintieri e, a seguito dell’impatto, la vettura si è ribaltata. Nessuna conseguenza per la nipote della donna che è stata comunque trasportata all’Annunziata per accertamenti. Anche il conducente dell’altra auto non ha riportato ferite ed è stato sottoposto ai test per verificare l’eventuale presenza di alcol o droga nel sangue. I rilievi sono affidati agli uomini della Polizia municipale.