Tragedia sfiorata a Cosenza, crolla un grosso albero e finisce su un’auto – FOTO

COSENZA – Attimi di paura questo pomeriggio a Cosenza dove un grosso albero è letteralmente crollato al suolo nei pressi di Viale Paolo Borsellino e Viale Cosami, poco prima della sopraelevata. Il grosso tronco è finito su un’auto (una Jeep Renegade bianca) sfondando il tetto. Fortunatamente non si registrano feriti ma poteva essere una tragedia.

Secondo quanto si apprende l’albero caduto faceva parte di un’area condominiale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che stanno lavorando per rimuovere il grosso albero, e la polizia municipale per far defluire il traffico da Viale Cosmai verso Cosenza. Resta da capire cosa abbia provocato l’improvviso cedimento dell’albero, che ha sfondato una ringhiera prima di abbattersi sull’auto.