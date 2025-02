Tragedia a Montalto Uffugo, 41enne muore schiacciato da un furgone

- Advertisement -

MONTALTO UFFUGO (CS) – Un uomo di 41 anni, Alessandro Guerra, della frazione Settimo di Montalto, ha perso la vita dopo essere rimasto schiacciato da un furgone. Secondo quanto emerso dalle prime ricostruzioni potrebbe essere stato il freno a mano del mezzo a cedere, ed il furgone ha travolto e schiacciato la vittima che era intenta ad effettuare alcuni lavori. La tragedia in via Malagodi, a Montalto Scalo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e anche i vigili del fuoco per rimuovere il mezzo. A nulla è servito l’arrivo dei sanitari del 118 e dell’elisoccorso.