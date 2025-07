Tragedia a Cosenza: donna perde la vita in un incidente stradale, era in auto con la nipote

COSENZA – Un drammatico incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi a Cosenza. Nello scontro tra due auto, una Fiat 600 e una Toyota, all’incrocio tra Viale Mancini con via Quintieri, ha perso la vita una donna di 65 anni.

Stando alle prime informazioni, la donna sarebbe stata stata travolta da un’auto che non si sarebbe fermata allo stop. La vittima, stando alle prime ricostruzioni, sarebbe sbalzata fuori dal proprio mezzo a causa del violento impatto, perdendo la vita.

In macchina con lei, secondo quanto si apprende, viaggiava in auto la nipote di circa 10 anni, che non avrebbe riportato ferite gravi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con tre ambulanze, i Vigili del Fuoco e la Polizia, che hanno eseguito i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.