Tragedia all’Annunziata, muore bimbo di un anno: grave il fratellino di cinque mesi

COSENZA – Tragedia all’ospedale Annunziata di Cosenza dove un bimbo di 15 mesi è deceduto mentre il fratellino è ricoverato in gravissime condizioni. Secondo quanto riporta Gazzetta del Sud i due fratellini di Cassano allo Ionio sono arrivati in ospedale a Cosenza con febbre alta, ma non sono ancora chiari i sintomi che hanno portato al decesso del bambino di un anno. Nel frattempo l’ospedale di Cosenza sta organizzando un trasporto d’urgenza per il piccolo di 5 mesi per cercare di salvargli la vita e trasferirlo all’ospedale “Bambino Gesù” di Roma.

Momenti di altissima tensione in ospedale: secondo quanto si apprende, il decesso del piccolo avrebbe scatenato l’ira del padre: l’uomo avrebbe iniziato a scagliare la propria rabbia contro le apparecchiature del reparto creando il caos in reparto.

Sono in corso le indagini per capire che cosa abbia portato alla morte il piccolo di 15 mesi,