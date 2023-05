RENDE (CS) – Tragico incidente sul lavoro, questo pomeriggio, a Rende. Un operaio di 62 anni è morto mentre stava lavorando in un cantiere nella zona industriale in contrada Lecco. Secondo quanto si apprende, l’uomo stava effettuando dei lavori di tinteggiatura su una impalcatura quando, per cause ancora in corso di accertamento, è precipitato da un’altezza di 3 metri, morendo a causa dell’impatto. Sul posto, i carabinieri per gli accertamenti del caso e i sanitari che non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

