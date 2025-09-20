HomeArea Urbana

Tragedia a Cosenza: muore a 40 anni prima di un intervento di colecisti. Aperta un’inchiesta

Dolore e commozione a Cosenza e tanti messaggi per Guglielmo Gualtieri deceduto in un clinica della città. Doveva sottoporsi a un intervento di colecistectomia

COSENZA – Dolore e costernazione a Cosenza per la morte di Guglielmo Gualtieri, 40 anni, deceduto poco prima di sottoporsi a un intervento di colecistectomia in una clinica cittadina. Secondo quanto emerso, l’uomo avrebbe subito un arresto cardiocircolatorio, ma le cause del decesso restano ancora tutte da accertare.

La famiglia, sconvolta dall’accaduto, ha presentato un esposto alla Procura della Repubblica per fare chiarezza sulla dinamica ed accertate eventuali responsabilità. La salma è stata posta sotto sequestro e gli inquirenti stanno conducendo tutti gli accertamenti necessari ed è probabile che venga disposta l’autopsia.

La famiglia ha sottolineato la volontà di rispettare il percorso legale esprimendo incredulità e dolore per quanto accaduto. Sui social tantissimi messaggi che hanno voluto ricordare Guglielmo con parole commosse, sottolineando il vuoto lasciato dalla sua scomparsa. L’uomo lascia una moglie e un figlio piccolo.

