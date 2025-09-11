Torna “Calabria Variopinta”: a Cosenza la terza edizione del festival dei birrifici artigianali calabresi

- Advertisement -

COSENZA – Cosenza brinda al gusto e alla musica con il ritorno di Calabria Variopinta, il festival dedicato ai birrifici artigianali calabresi, giunto alla sua terza edizione. L’appuntamento è per venerdì 12 e sabato 13 settembre nel cuore del centro storico, in piazza Spirito Santo a Cosenza. Due serate all’insegna della convivialità, con ingresso gratuito, che uniscono le eccellenze brassicole locali alla musica dal vivo e alle proposte gastronomiche curate da Potía – Sorsi e Morsi.

Sul palco, tributi a grandi nomi della musica italiana e internazionale: venerdì si parte con i Veri a Metà, tribute band di Pino Daniele, seguiti da Lato B con il loro “canzoniere” dedicato a Lucio Battisti. L’aftershow è affidato al ritmo di Dj Ragazzo Doro. Sabato sera spazio ai The Cheaters, seguiti dai Supersonic, che portano sul palco l’energia degli Oasis. Chiude la serata la Chosen Few music selection.

Tra i birrifici presenti: ‘A Magara, Iron Brewery, Fattoria Biò e Brillo Parlante Brewing, selezionati tra le realtà più rappresentative della scena brassicola calabrese. Diverse le tipologie di birra e di spillatura, per un’esperienza sensoriale completa.