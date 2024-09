Torna a Donnici l’attesa “Sagra dell’Uva e del vino”. La 42′ edizioni dall’11 al 13 ottobre

COSENZA – La Giunta comunale di Cosenza ha approvato l’avviso pubblico attraverso il quale l’Amministrazione comunale ha indetto una manifestazione di interesse per l’organizzazione e la realizzazione della 42ma edizione della Sagra dell’Uva e del vino di Donnici, in programma dall’11 al 13 ottobre prossimi, nel borgo antico della frazione alle porte della città.

Sagra dell’uva e del vino di Donnici: pubblicato l’avviso

L’avviso pubblico è consultabile, nell’home page del Comune, sull’albo pretorio on line, dal quale è possibile anche scaricare il fac-simile di domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse, con i requisiti richiesti. Nell’avviso si fa riferimento al fatto che la Festa dell’uva e del vino di Donnici coinvolgerà, oltre al borgo di Donnici, anche il centro cittadino, con una serie di eventi collaterali. Durante le giornate della sagra saranno interessate, inoltre, le attività di ristorazione e commerciali, sia del borgo di Donnici che della città, al fine di promuovere e valorizzare le cantine cosentine, anche attraverso l’elaborazione di menu dedicati e realizzati appositamente per l’evento.

L’appuntamento molto sentito dalla comunità nel cuore di Donnici

“Dall’11 al 13 di ottobre torna, molto atteso, l’appuntamento con la Sagra dell’uva e del vino – ha sottolineato il Sindaco Franz Caruso nell’annunciare l’avvenuta approvazione in giunta della manifestazione d’interesse per l’organizzazione dell’evento-. È un appuntamento molto sentito dalla comunità e che vogliamo quest’anno far irradiare dal borgo antico di Donnici fino alla città. Diamo continuità ad una storia e a una tradizione lunga molti anni e che contribuisce alla valorizzazione del territorio e delle sue eccellenze, in primis la risorsa del vino prodotto dalle cantine autotctone, alcune delle quali hanno conquistato anche i mercati nazionali ed internazionali, ottenendo prestigiosi riconoscimenti”.

“E’ evidente – ha detto ancora Franz Caruso – che accanto a questo percorso di valorizzazione, è nostra intenzione qualificare l’offerta turistica per aumentare l’attrattività e l’attenzione nei confronti di Cosenza e del borgo di Donnici che ha tutte le carte in regola, con le sue dolci colline, i suoi vini e le sue cantine, per giocare un ruolo importante in questa direzione. Sono certo che anche quest’anno la Sagra avrà il suo consueto seguito di pubblico e visitatori. Per quanto più direttamente ci riguarda, si inserisce a pieno titolo anche in un altro percorso che, come Amministrazione comunale, abbiamo intrapreso e che contempla la valorizzazione delle periferie e delle frazioni. E quando le periferie possono sbandierare, come nel caso di Donnici, peculiarità ed eccellenze, dobbiamo essere capaci di esaltarle, svilupparle e promuoverle. E noi questo vogliamo fare”.

Le domande di partecipazione

Le domande di partecipazione alla manifestazione d’interesse dovranno pervenire o brevi manu, con consegna diretta, o per raccomandata A/R, all’ufficio protocollo del Comune, entro le ore 12,00 di lunedì 16 settembre, in plico chiuso indirizzato al “Comune di Cosenza- Settore 15° Attività produttive – Piazza Cenisio – 87100 Cosenza. Per le altre modalità ed informazioni, si rimanda alla consultazione dell’avviso sull’albo on line. Ulteriori chiarimenti possono essere richiesti al numero telefonico 0984-813607 (settore attività produttive).