Torna a Cosenza il ‘Calabria Design Festival’ nel segno della “bellezza necessaria”

COSENZA – La rassegna 2024, in controtendenza rispetto ai dati nazionali che vedono la Calabria all’ultimo posto per investimenti sistemici nel campo del design, inaugura la sua terza edizione con una mostra centrale dedicata al talento creativo calabrese. Un evento lungo un mese, dal 7 giugno al 7 luglio a Cosenza, nella Galleria Nazionale a Palazzo Arnone e nella chiesa di San Rocco finalmente riaperta al pubblico. A partire dal 7 giugno, sarà possibile visitare una serie di mostre e installazioni dedicate al design, all’architettura, alla grafica, alla moda e alla fotografia. Tre giornate-clou, però, saranno concentrate in particolare su seminari e dibattiti in cui saranno affrontati temi di attualità del settore.

Qualche dato: secondo il rapporto della Fondazione Symbola, la Calabria è ultima in Italia con solo lo 0,2% di investimenti nel design (prodotti, grafica, packaging, comunicazione visiva, eccetera).

Su queste premesse, la Società Scientifica Riagita, promotrice del Calabria Design Festival, si propone di sensibilizzare istituzioni, aziende e amministrazioni sull’importanza del design come leva strategica di sviluppo e cambiamento, anche in una regione difficile e complessa come la Calabria.

Un Festival per il Talento Creativo Calabrese

Protagonista di questa edizione sarà l’esposizione di progetti, immagini e grafiche di creativi e designer calabresi indipendenti, selezionati attraverso il bando “Calabria Creativa Mapping”. Questo bando ha raccolto oltre 120 figure professionali tra grafici, illustratori, designer, architetti, fotografi, chef e artigiani, tutti nati in Calabria, ma per gran parte, attualmente, operativi altrove. La mappa di questi talenti sarà racchiusa in un sito digitale in continuo aggiornamento.

Design e Sostenibilità Ambientale

Il design per la sostenibilità ambientale, soprattutto in Calabria, diventa strumento essenziale per migliorare le condizioni ambientali, urbane e imprenditoriali, promuovendo la transizione ecologica e l’adozione di necessari processi produttivi green.

Il Programma dal 7 al 9 giugno, gli eventi e le mostre

A palazzo Arnone l’inaugurazione del “Calabria Design Festival” è prevista per il 7 giugno alle 16:30 con una conferenza di apertura dell’architetto Alessandro Cambi dello studio IT’S Vision, recente vincitore del progetto di riqualificazione della piazza della Stazione Termini a Roma. A seguire, alle 19, una performance musicale dell’architetto Tommaso Muto introdurrà l’installazione “Di passo in passo” di Rosa Vetrano, un omaggio al desiderio e necessità di riconciliarsi con la natura. Sempre nel cortile di Palazzo Arnone, sarà poi allestita la mostra “Calabria Creativa Mapping”, nello spazio della reception del Museo la mostra fotografica intitolata “Viaggio fotografico a Sud, tra rovine moderne e suggestioni classiche”, con immagini di Luca Chistè, e non mancherà, inoltre, una parte dedicata alla tecnologia e al design degli infissi curato da COGES. L’8 giugno sarà invece dedicato al lancio della piattaforma di dialogo e confronto “I-CALAB/Innovazione Competizione Calabria”, volta a evidenziare come la collaborazione tra progettisti e imprese possa generare innovazione nella nostra regione. Sempre l’8 giugno, alle 19, si aprirà al pubblico la chiesa di San Rocco con una mostra personale dell’architetto Giulia Brutto intitolata “La bellezza dell’Abitare”.

Il 9 giugno, alle 10, si svolgerà la premiazione di “Calabria Creativa Mapping”, con otto riconoscimenti attribuiti a diverse figure di talenti creativi calabresi, alla presenza di esponenti del mondo del design, della cultura e dell’impresa.

Tutte le mostre all’interno di questa edizione resteranno aperte fino al 10 luglio e saranno accompagnate da ulteriori eventi tra giugno e luglio.