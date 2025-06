Tony Vigoroso trionfa alla prima edizione della XC Night di Montalto Uffugo

- Advertisement -

MONTALTO UFFUGO (CS) – È Tony Vigoroso, del Team Eracle, il vincitore assoluto della prima edizione della XC Night Montalto Uffugo, affascinante gara notturna di mountain bike che ha animato sabato scorso, il centro storico di Montalto. Proveniente da Reggio Calabria, Vigoroso ha superato oltre cinquanta bikers calabresi su un tracciato tecnico e spettacolare, tra salite, discese, vicoli e scalinate. “Finalmente ho potuto correre nella mia terra – ha dichiarato il campione – e devo fare i complimenti agli organizzatori: portare una manifestazione sportiva in un centro storico così è stata una cosa davvero importante”.

Grande la soddisfazione per gli organizzatori e le istituzioni

“È stato un grande successo – ha detto Piero Parisano, consigliere comunale con delega allo Sport –. Con orgoglio e volontà abbiamo voluto questa manifestazione e l’abbiamo resa spettacolare, non noi organizzatori ma la bellezza del centro storico. Volevamo promuovere il nostro territorio, ci siamo riusciti, ma non ci fermeremo: ne faremo certamente tante altre”.

Entusiasta anche il sindaco Biagio Faragalli, che ha ringraziato Parisano per l’impegno: “Sin dall’inizio del mio mandato ho voluto assegnare deleghe a tutti i consiglieri, una scelta che ci consente di agire su più fronti. Eventi come questo valorizzano il nostro borgo e lo aprono a nuove esperienze”.

Durante la serata, spazio anche a un gesto importante: la donazione di un defibrillatore alla città da parte del Lions International Cosenza “Castello Svevo”, grazie all’impegno del presidente Eugenio Veltri. “Ringrazio il Lions e il presidente Veltri per questo enorme gesto – ha commentato Parisano –. Montalto Uffugo è oggi una delle città più cardio-protette della provincia”.

“Stiamo dando seguito al progetto ‘Batticuore Batti’, che ha portato già quattro postazioni con defibrillatore sul territorio – ha aggiunto Veltri –. Il nostro è un movimento globale, con oltre 1,4 milioni di soci in tutto il mondo, impegnati soprattutto nel campo della salute. E presto apriremo una nuova sede Lions proprio qui a Montalto Uffugo”.

La serata si è conclusa con le premiazioni degli atleti di tutte le categorie, tra cui anche quella M Plus che ha visto in gara sportivi over 70, e con il concerto dei “Chini c’è c’è”. L’appuntamento è già fissato per il 2025, con una nuova edizione della XC Night destinata a crescere ancora.