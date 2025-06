“Tolleranza zero contro chi inquina”: il sindaco denuncia scarichi abusivi di rifiuti a Castrolibero

- Advertisement -

CASTROLIBERO (CS) – Sabato mattina, tra i sentieri verdi di Castrolibero, il sindaco, Orlandino Greco, ha scelto di percorrere i parchi del territorio non solo per godere della loro bellezza, ma per vigilare con presenza attiva sulla qualità e la cura dell’ambiente.

«Il sabato mi consente di vivere con maggiore presenza il territorio – ha dichiarato – e di avere così la possibilità di girare tra i parchi per osservare come questo nostro luogo venga mantenuto». Un gesto che testimonia un impegno quotidiano non solo simbolico, ma concreto.

E proprio durante questa attività di monitoraggio sono emerse due situazioni di particolare gravità: scarichi abusivi di rifiuti in zone che, fino a poche ore prima, restituivano un’immagine intatta del paesaggio.

«Due atti indegni – ha commentato con fermezza il primo cittadino – che abbiamo immediatamente segnalato ai Carabinieri e ai Carabinieri Forestali. Siamo già sulle tracce dei responsabili». Un messaggio chiaro: tolleranza zero verso chi deturpa l’ambiente. Castrolibero non è solo un territorio da vivere, ma da custodire. E l’amministrazione comunale intende farlo con il coinvolgimento diretto dei cittadini: «Possiamo sempre migliorare, ma questa battaglia si vince insieme, con l’aiuto della gente».