Tis, scadenza al 31 luglio: minoranza «amministrazioni centrosinistra di Rende e Cosenza continuano a tacere»

RENDE – I consiglieri di centrodestra del Comune di Rende, Ghionna, Garritano, Trombino, Galassi e Monaco intevengono a pochi giorni dalla scadenza per migliaia di TIS – Tirocinanti di Inclusione Sociale: “Incredibile, ma vero: mentre si avvicina la scadenza del 31 luglio le amministrazioni comunali a guida centrosinistra di Rende e Cosenza continuano a tacere colposamente”. “Queste amministrazioni, che da anni beneficiano del lavoro di questi operatori – impiegati stabilmente nei servizi pubblici – non avanzano soluzioni, non elaborano proposte, non difendono i diritti di chi da oltre un decennio garantisce funzioni essenziali per i Comuni“.

“L’unica risposta offerta finora? La richiesta di ennesime proroghe. Nessun piano strutturale, nessuna proposta di stabilizzazione, nessuna presa di posizione chiara e pubblica, nemmeno di fronte a una scadenza imminente e drammatica. I TIS non possono più essere trattati come forza lavoro invisibile e a basso costo ed il tempo delle proroghe a oltranza è finito”. Per Ghionna, Garritano, Trombino, Galassi e Monaco “serve una volontà politica concreta. Il silenzio, in questo caso, è complicità”.

Per questi motivi chiedono che i Comuni di Rende e Cosenza:

– Riferiscano pubblicamente quali azioni intendano intraprendere per tutelare i TIS impiegati nel proprio ente;

– Non è più tempo di silenzi e ambiguità. Il 31 luglio è arrivato. È ora di scegliere da che parte stare.