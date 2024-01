Tirocinanti, Caruso convoca le opposizioni ed i capigruppo di maggioranza

COSENZA – Il sindaco Franz Caruso, sulla base delle sollecitazioni poste pubblicamente da parte delle forze di opposizione in ordine alla situazione contrattuale ed al futuro lavorativo dei tirocinanti attualmente operanti al Comune di Cosenza ha inteso convocare un’apposita riunione.

All’incontro, fissato per giovedì prossimo, 25 gennaio, alle ore 16.30 nel Salone di Rappresentanza di Palazzo dei Bruzi, oltre ai consiglieri di opposizione firmatari della dichiarazione resa alla stampa, sono stati invitati a partecipare i capigruppo di maggioranza, l’assessore al personale, Damiano Covelli, la dirigente del settore Matilde Fittante ed una delegazione degli stessi lavoratori precari.

Sarà questa l’occasione migliore per individuare le soluzioni più appropriate alla problematica inerente la precarietà di queste figure di lavoratori, le cui importanti prestazioni ed attività in capo all’Ente da sempre apprezzate dal sindaco Franz Caruso, non hanno bisogno di essere decantate sui giornali, ma riconosciute fattivamente e concretamente. A tal fine la riunione operativa indetta dal sindaco Franz Caruso servirà anche a bandire sin da subito ogni eventuale e qual si voglia forma di strumentalizzazione lesiva della dignità stessa delle donne e degli uomini interessati.