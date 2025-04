Tirocinanti a rischio, appello al Comune di Cosenza: “Non perdete l’occasione di stabilizzarli”

- Advertisement -

COSENZA – “Siamo molto preoccupati! E per questo sollecitiamo con forza l’amministrazione comunale di Cosenza, guidata dal sindaco Franz Caruso, affinché partecipi alla manifestazione di interesse pubblicata di recente dalla Regione Calabria per la stabilizzazione dei Tirocinanti di inclusione sociale (Tis)“. Così scrivono in una nota i consiglieri di minoranza di Cosenza Francesco Caruso, Francesco Cito, Giuseppe D’Ippolito, Alfredo Dodaro, Francesco Luberto, Ivana Lucanto, Antonio Ruffolo, Francesco Spadafora, Michelangelo Spataro.

“L’opportunità offerta dal voucher economico di 25mila euro per ciascuna assunzione a tempo indeterminato rappresenta una straordinaria occasione per risolvere definitivamente la situazione precaria di molti dei tirocinanti attualmente in servizio al Comune di Cosenza. E il cui apporto è ormai divenuto necessario per il corretto funzionamento dell’amministrazione cittadina”.

“Un’occasione da non perdere”

“La recente riunione svoltasi alla Cittadella regionale tra la Regione Calabria e le organizzazioni sindacali ha confermato importanti aperture, tra queste, la possibilità di stabilizzazione anche per i lavoratori over 60, come previsto dall’Accordo quadro del 17 febbraio. Di fronte a un tale strumento di dignità lavorativa, sarebbe inaccettabile – e da condannare con fermezza – un atteggiamento di indifferenza o, peggio, di rifiuto da parte dell’amministrazione comunale”.

“Necessari alla macchina amministrativa”

“È doveroso sottolineare come il personale Tis abbia acquisito, – prosegue la minoranza – nel corso del tempo, competenze e professionalità che oggi risultano indispensabili in numerosi settori dell’amministrazione comunale. La loro attività quotidiana garantisce servizi fondamentali per i cittadini cosentini e un’eventuale assenza porterebbe all’inevitabile collasso di numerose funzioni essenziali.

Tergiversare di fronte a questa opportunità e non partecipare alla manifestazione di interesse significherebbe non solo ignorare le legittime aspettative di stabilità lavorativa di tante famiglie cosentine, ma anche compromettere seriamente l’efficienza dei servizi comunali.

Ci auguriamo che l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Franz Caruso proceda con trasparenza e disponibilità al confronto, evitando di ripetere l’approccio autocratico già dimostrato in altre circostanze: la recente vicenda della direzione artistica del Rendano docet. Ancora una volta, un convinto plauso va alla Regione Calabria che dimostra di essere concretamente vicina alle necessità dei comuni calabresi, erogando fondi in modo costante in tutti i settori, così confermando attenzione anche verso la città dei bruzi e le sue esigenze più urgenti, nel rispetto della collaborazione istituzionale, sempre ostracizzata inopinatamente dall’attuale amministrazione comunale.

Nel frattempo, restiamo vigili e pronti – conclude la minoranza – a sostenere tutte le iniziative che vadano nella direzione della stabilizzazione dei tirocinanti e del rafforzamento della macchina amministrativa comunale, nell’interesse dei lavoratori e dell’intera comunità cosentina”.