MONTALTO UFFUGO (CS) – L’associazione Anspi di Taverna ha annunciato il rinvio dell’atteso concerto dei The Kolors dopo aver appreso la notizia dell’impossibilità del cantante, Stash, di esibirsi domani, 9 luglio, in quanto risultato positivo al Covid. “Carissimi amici di Taverna di Montalto Uffugo, come avrete saputo mi sono beccato il Covid – dice Stash in un video. Però c’è una buona notizia perchè il giorno 5 di settembre recupereremo il concerto e non vediamo l’ora di tornare nella nostra amata Calabria a fare festa e sarà una festa ancora più grande”. Per

L’Anspi Taverna intanto, che organizza i festeggiamenti in onore dell’Immacolata Concezione ha riorganizzato la serata. A conquistare la piazza della domenica saranno gli artisti Martin Klein, Federica Andreani, “Audio 2” e Marco Moccia “Sound Taranta” accompagnati da Radio 105 che tra l’altro fornirà gadget ai presenti. Non mancheranno le novità in una serata che si prospetta scintillante, anche per i più giovani, che potranno godere dell’ottima musica in piazza Nicola Canonaco.

Silvio Ranieri presidente Anspi Taverna, spiega che “Lo spostamento del concerto dei “The Kolors” ha sicuramente lasciato un po’ l’amaro in bocca, ma avendolo solo posticipato, abbiamo pensato di donare alla comunità una serata che regalerà allo stesso modo molte emozioni e tanto divertimento. Siamo lieti di annunciare che arriva Radio 105 con Martin Klein,Marco Moccia “Taranta Sound”,”Audio 2″ e Federica Andreani di Amici. Il cast musicale che siamo riusciti ad avere per l’evento è sicuramente di alto livello e in questo caso proveremo ad accontentare tutte le generazioni che affolleranno il domani la nostra Piazza. Con tutto questo confermiamo la data del 5 settembre per il concerto dei “The Kolors”.

Siamo davvero grati ai tantissimi che hanno risposto con entusiasmo già alla prima serata dei festeggiamenti, a dimostrazione della voglia di fare festa e di condividere gli spazi comuni di questa città. L’associazione Anspi Taverna, già da qualche anno sta rilanciando con numerosi spettacoli e grandi eventi che sono certamente grandi manifestazioni, fiore all’occhiello dell’estate musicale della Città di Montalto Uffugo e dell’intera provincia di Cosenza”.