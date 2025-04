Tentato furto al Top Flight di Cosenza. Malviventi provano a portare vie le casse automatiche

- Advertisement -

COSENZA – Tentativo di furto andato a vuoto alle prime luci dell’alba nel noto locale bar pasticceria Top Flight situato in Via Guglielmo Marconi a Cosenza. Da quanto appreso alcuni malviventi, con il volto travisato, dopo essere entrati furtivamente nel locale danneggiando una porta laterale, avrebbero tentato di portare via le casse automatiche. È accaduto intorno alle 5:00 di questa mattina quando il locale era ancora chiuso ma stava per aprire. Ad accorgersi della presenza dei malviventi, sentendo dei rumori provenire dal locale, alcuni dipendenti che invece trovavano già all’interno del locale ma nel laboratorio di pasticceria.

A questo punto i ladri si sono dati alla fuga senza portare via nulla. Immediata la denuncia e l’intervento della polizia di Stato che analizzerà adesso anche le immagini di videosorveglianza presente all’interno del locale per risalire agli autori.