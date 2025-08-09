Tentativo di furto in un residence a Rende: sventato grazie alla prontezza di un residente

- Advertisement -

RENDE – È successo tutto in pochi minuti, in via L. Repaci a Rende, dove nelle scorse ore, grazie alla prontezza di un residente è stato possibile sventare un furto in appartamento, purtroppo un fenomeno molto diffuso nel corso dell’estate quando le famiglie e i proprietari di casa vanno in vacanza. Secondo quanto emerso, due individui sono stati notati mentre scavalcavano la recinzione del complesso abitativo, presumibilmente con l’intenzione di introdursi in uno degli appartamenti approfittando delle numerose abitazioni temporaneamente vuote per le ferie estive.

Un residente, insospettito dai movimenti furtivi, ha immediatamente allertato le forze dell’ordine. I Carabinieri di Rende sono intervenuti tempestivamente sul posto e, dopo un breve controllo dell’area, sono riusciti a fermare due soggetti che corrispondevano alla descrizione fornita. Al momento, sono in corso le verifiche per accertare la loro identità e la loro eventuale responsabilità in altri episodi simili nella zona.

Un episodio che riaccende l’attenzione sulla sicurezza delle abitazioni durante il periodo estivo, quando molte famiglie lasciano le proprie case per le vacanze, diventando facili bersagli per i ladri. Ed ecco alcuni consigli forniti dalle forze dell’ordine per proteggersi e semplici ma efficaci precauzioni da adottare:

– Non pubblicare informazioni sulle vacanze sui social media, soprattutto in tempo reale.

– Chiedere a un vicino di fiducia di ritirare la posta o accendere qualche luce la sera per simulare la presenza in casa.

– Installare sistemi di allarme e videosorveglianza, oggi anche a costi accessibili e gestibili da smartphone.

– Chiudere sempre porte e finestre, anche ai piani alti o durante brevi assenze.

– Non lasciare chiavi di riserva in luoghi facilmente intuibili (vasi, zerbini, cassette della posta).

– Segnalare movimenti sospetti alle forze dell’ordine, proprio come è accaduto a Rende.