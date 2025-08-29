HomeArea Urbana

Tensione all’autostazione di Cosenza: litigio finisce in una violenta aggressione. Un ferito e un fermo

Stavano discutendo in modo animato nei pressi di una delle prime corsie quando, improvvisamente, uno dei due ha aggredito l'altro colpendolo anche con l'utilizzo di una stampella. Sul posto 118 e due volanti della Polizia

COSENZA – Momenti di forte tensione questo pomeriggio all’autostazione di Cosenza dove, un litigio tra due persone, è degenerato in una violenta aggressione ai danni di un uomo. Si tratterebbe di un clochard che passa quasi tutte le sue giornate tra le corsie dell’Autostazione. L’uomo, che ha subito diverse ferite soprattutto al volto (livido e pieno di sangue), dopo essere stato soccorso da un ambulanza del 118 è stato trasportato all’Annunziata di Cosenza per ulteriori accertamenti.

È accaduto tutto intorno alle 16:00. Stavano discutendo in modo animato nei pressi di una delle prime corsie del piazzale delle Autolinee quando, improvvisamente, uno dei due è passato ai fatti aggredendo l’altro e colpendolo anche con l’utilizzo di una stampella davanti a decine di passanti e viaggiatori. Alcuni di loro sono prontamente intervenuti riuscendo ad evitare ulteriori conseguenze ed avvertendo le forze dell’ordine. Sul posto sono giunte due pattuglie della polizia di Stato. Gli agenti delle squadre voltanti, dopo aver identificato l’aggressore (un cittadino italiano) lo hanno portato in Questura.

