Taverna di Montalto si prepara alla festa dell’Immacolata Concezione: sul palco i The Kolors

TAVERNA DI MONTALTO UFFUGO (CS) – Tutto pronto a Taverna di Montalto Uffugo (Cs) per la tradizionale festa in onore dell’Immacolata Concezione. Presentato il Programma Civile, che prevede i festeggiamenti dal 7 al 9 luglio 2023.

Sarà un maxi evento musicale, davvero unico e straordinario, con uno dei concerti più grandi mai registrati nella nostra città. Un evento, in occasione dei festeggiamenti in onore dell’Immacolata Concezione che di anno in anno aggiunge valore all’intera organizzazione con un momento atteso non solo dai Montaltesi ma dall’intera provincia di Cosenza.

La parte civile della manifestazione si aprirà venerdì 7 luglio 2023 con il primo appuntamento che vedrà la presenza dei “Bashkim Etnofolk”, una serata con in scena la musica etnica folkoristica, che ripercorrerá le nostre radici e il folklore dei nostri territori .

Sabato 8 Luglio 2023 spazio all’arte con l’appuntamento giunto alla sue 6* edizione “COLORI – Festival della Danza”. Con la presenza delle scuole di Danza e di Musica del territorio che si esibiranno sul palco, per poi lasciare spazio e la piazza alla musica del DJ SET scelto per l’occasione fino a tarda notte.Infine Domenica 9 Luglio 2023 dalle ore 22:00 l’atteso maxi concerto dei “THE KOLORS”.

“Abbiamo deciso di prendere un gruppo giovane e amato soprattutto dai giovani, per una serata all’insegna della spensieratezza e del divertimento, dopo il successo dell’edizione 2022, c’è ancora tanta voglia di tornare alla normalità, soprattutto d’estate specie tra i più giovani. A loro abbiamo deciso di dedicare questa serata con questi artisti straordinari, anche se crediamo fortemente che questo gruppo piaccia a tutti, non solo ai giovanissimi”, ha dichiarato il Presidente dell’associazione organizzatrice dell’evento “ANSPI Taverna”, Silvio Ranieri.

Durante le serate si svolgerà un percorso enogastronomico per la valorizzazione dei nostri vini e non solo, patrocinato dalla Regione Calabria. Un evento nell’evento che siamo certi donerà un maggiore lustro alla manifestazione.

Per ciò che concerne la parte religiosa l’inizio dei festeggiamenti é previsto per giorno 3 luglio, con l’attesa processione della Vergine dell’Immacolata Concezione che uscirà dalla Chiesa Madre Domenica 9 Luglio per le vie di Taverna.

“Si ringraziano famiglie, partner e sponsor della manifestazione per tutto il supporto e la vicinanza agli organizzatori. È anche grazie a loro che si riescono a raggiungere risultati oltre misura” – conclude Ranieri.