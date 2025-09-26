COSENZA – “In riferimento all’articolo apparso sul vostro giornale contenente alcune dichiarazioni del sig. Massimo Bozzo, mi preme precisare che non mi risulta essere candidato in nessuna delle liste in competizione e in nessuna delle circoscrizioni”. Così Mimmo Talarico alla nostra readazione in replica al Commissario cittadino di Forza Italia Massimo Bozzo. “Accecato dall’odio e dal pregiudizio, il sig. Bozzo, mi attribuisce cambi di casacca, confondendo partiti e coalizioni con liste civiche. Se è interessato ai cambi può dilettarsi nel fare la conta dei cambi degli Occhiuto. Troverà soddisfazione. Infine, il Bbozzo, quantifica come rilevante un modesto quanto trasparente rimborso spese del Parlamento europeo a mio favore. Per pudore non dico la cifra, ma di certo corrisponde a un millesimo delle prestazioni di un solo mese ricevute da Daffina, Posteraro & c. durante i governi degli Occhiuto. Magari Bozzo o chi per lui, potrebbe rivelarcene la natura e la provenienza”.
Talarico contro Bozzo: “Non sono candidato in nessuna lista, da lui accuse infondate”
Così Mimmo Talarico alla nostra redazione in replica alle dichiarazioni del Commissario cittadino di Forza Italia Massimo Bozzo
