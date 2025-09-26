HomeArea Urbana

Talarico contro Bozzo: “Non sono candidato in nessuna lista, da lui accuse infondate”

Così  Mimmo Talarico alla nostra redazione in replica alle dichiarazioni del Commissario cittadino di Forza Italia Massimo Bozzo

S.M.
Scritto da S.M.
Stima lettura: Less than 1 minuti
- Advertisement -

COSENZA – “In riferimento all’articolo apparso sul vostro giornale contenente alcune dichiarazioni del sig. Massimo Bozzo, mi preme precisare che non mi risulta essere candidato in nessuna delle liste in competizione e in nessuna delle circoscrizioni”. Così  Mimmo Talarico alla nostra readazione in replica al Commissario cittadino di Forza Italia Massimo Bozzo. “Accecato dall’odio e dal pregiudizio, il sig. Bozzo, mi attribuisce cambi di casacca, confondendo partiti e coalizioni con liste civiche. Se è interessato ai cambi può dilettarsi nel fare la conta dei cambi degli Occhiuto. Troverà soddisfazione. Infine, il Bbozzo, quantifica come rilevante un modesto quanto trasparente rimborso spese del Parlamento europeo a mio favore. Per pudore non dico la cifra, ma di certo corrisponde a un millesimo delle prestazioni di un solo mese ricevute da Daffina, Posteraro & c. durante i governi degli Occhiuto. Magari Bozzo o chi per lui, potrebbe rivelarcene la natura e la provenienza”.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

antonio tajani a cosenza

Calabria al voto, il vicepremier Tajani non ha dubbi: «Il centrodestra trionferà»

Calabria
TELESE  - Dei candidati per le Regionali "parleremo con gli alleati, c'è tempo per fare buone scelte. Appena ci sarà possibile fare un vertice...
Passaporti Poste italiane

Cosenza, boom di passaporti negli uffici postali: 1.650 in un anno | E arrivano...

Provincia
COSENZA - La provincia di Cosenza si conferma protagonista in Calabria per numero di passaporti rilasciati e rinnovati negli uffici postali. In poco più...
supermercati-Rosso-Tono

San Giovanni in Fiore, chiudono due supermercati. Toscano: «16 famiglie sul baratro»

Provincia
SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) - "La chiusura annunciata dei due supermercati di San Giovanni in Fiore a marchio Rosso Tono è un colpo...
operatori-Nue-112

“Utilizzare gli operatori Nue 112 della graduatoria Asp Cosenza”. L’appello ad Azienda Zero

Area Urbana
COSENZA - Il Si Cobas Calabria nella giornata del 16 settembre ha manifestato presso la Cittadella regionale a favore degli idonei della graduatoria per...

Pittelli, l’accusa alza la posta per l’ex senatore: 14 anni di carcere in Rinascita...

Calabria
CATANZARO - Quattordici anni di reclusione, tre in più di quelli subiti in primo grado: è la richiesta avanzata dall'accusa nei confronti dell'avvocato ed...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37465Area Urbana22582Provincia19941Italia8044Sport3882Tirreno2976Università1477
-->
S.M.
Altri Articoli di S.M.

Leggi ancora

antonio tajani a cosenza
Calabria

Calabria al voto, il vicepremier Tajani non ha dubbi: «Il centrodestra...

TELESE  - Dei candidati per le Regionali "parleremo con gli alleati, c'è tempo per fare buone scelte. Appena ci sarà possibile fare un vertice...
supermercati-Rosso-Tono
Provincia

San Giovanni in Fiore, chiudono due supermercati. Toscano: «16 famiglie...

SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) - "La chiusura annunciata dei due supermercati di San Giovanni in Fiore a marchio Rosso Tono è un colpo...
operatori-Nue-112
Area Urbana

“Utilizzare gli operatori Nue 112 della graduatoria Asp Cosenza”. L’appello ad...

COSENZA - Il Si Cobas Calabria nella giornata del 16 settembre ha manifestato presso la Cittadella regionale a favore degli idonei della graduatoria per...
Calabria

Pittelli, l’accusa alza la posta per l’ex senatore: 14 anni di...

CATANZARO - Quattordici anni di reclusione, tre in più di quelli subiti in primo grado: è la richiesta avanzata dall'accusa nei confronti dell'avvocato ed...
Parcheggio-Via-Aldo-Moro-_Cosenza
Area Urbana

Parcheggio via Aldo Moro salvo fino al 2026: la decisione del...

COSENZA - Buone notizie per residenti e automobilisti di Cosenza: il parcheggio di via Aldo Moro resterà aperto sino al 31 gennaio 2016. "ad...
Assessore Filippo Pietropaolo
Calabria

Truffe online con il nome del vicepresidente Pietropaolo: “Rubata la mia...

CATANZARO - Una pagina fake che sfrutta il nome e l'immagine del vicepresidente della Giunta regionale, Filippo Pietropaolo, per truffare ignari cittadini con la...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA