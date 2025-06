- Advertisement -

COSENZA – C’è un posto a Cosenza per vivere l’Oriente a due passi da casa. Una realtà unica e curata nei minimi dettagli. Si chiama Sushi Panda ed è molto più di un ristorante giapponese e cinese: è una destinazione sensoriale per chi cerca un’esperienza elegante, raffinata e accogliente. Un vero e proprio angolo d’Oriente in cui ogni piatto è un racconto, ogni arredo è un richiamo alla cultura nipponica e asiatica. Un piccolo capolavoro di autenticità giapponese e cinese che sorprende, seduce e incanta, fin dal primo passo oltre la soglia del locale che si trova a pochi passi dal Ponte di Calatrava in via Reggio Calabria 29. “Entri per mangiare sushi, ed esci con la sensazione di averlo fatto un viaggio come se ti trovassi in Oriente”.

Entri in Sushi Panda e ti trovi nel cuore del Sole Levante

Lanterne rosse che diffondono una luce calda e soffusa come nei vicoli di Kyoto al crepuscolo. Tatami rialzati per chi desidera un’esperienza tradizionale, paraventi in legno di ciliegio. I rami di sakura sospesi al soffitto con le delicate fragranze orientali che accolgono gli ospiti e i kimono della tradizione giapponese. Dietro al grande bancone in legno di cedro, gli chef preparano le pietanze e l’immancabile sushi, tra movimenti precisi e coltelli affilatissimi. Murales a tema “hanami permanente” che diventa immediatamente Instagram-friendly, le vasche con le carpe e i pesci rossi, suoni e atmosfera con la possibilità di utilizzare una saletta privata con karaoke. Ogni dettaglio di design è studiato per farti dimenticare, mentre mangi, di essere a Cosenza.

L’idea di portare a Cosenza qualcosa di diverso e autentico

Sushi Panda nasce dall’idea della famiglia Jiang e soci, il locale gestito dal figlio cosentino di nascita, ma figlio di due cittadini cinesi che da anni lavorano e investono a Cosenza: «ristoranti giapponesi e orientali ce ne sono tanti in città e in provincia. Noi volevamo portare a Cosenza qualcosa di diverso: l’autenticità della tradizione gastronomica giapponese non solo dal punto di vista del cibo in senso stretto, ma anche nell’arredamento e nei dettagli, senza cedere a mode passeggere né a compromessi. Sushi Panda ha scelto la via più difficile ma autentica, dove ogni dettaglio è pensato per riprodurre lo stile giapponese con fedeltà, rispetto e gusto, trasformando ogni angolo del locale in una cartolina vivente del Sole Levante».

Esperienza visiva e gastronomica

L’esperienza visiva e sensoriale trova il suo completamento nel piatto. La cucina di Sushi Panda è guidata dalla tecnica giapponese autentica, con ingredienti di prima scelta e una filosofia che predilige la qualità, la freschezza e l’equilibrio dei sapori. Il menù è ricchissimo e studiato nei minimi dettagli, con possibilità di ordinare alla carta o nella più classica modalità ‘All you can eat’, a pranzo e a cena, dal lunedì alla domenica. E le proposte sono tantissime e variegate con i più famosi piatti della cucina tradizionale giapponese sapientemente preparati con ingredienti rigorosamente di qualità: dalla grande tradizione del sushi (Uramaki, Hosomaki, Futomaki, Temaki, Nigiri, Gunkan ecc…) ai piatti caldi come ramen, zuppe, gyoza, tempura, Udon e specialità fusion.

