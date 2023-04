Su tariffe segmento fognario-depurativo intervenga Gratteri « controllare costi e rendicontazione»

COSENZA – “L’applicazione della tariffa del segmento fognario-depurativo è un sistema che va rigorosamente controllato con trasparenza nella rendicontazione dei costi che i soggetti gestori, sul piano regionale, devono produrre agli uffici pubblici secondo delle precise linee di indirizzo dei Sindaci, che sovrintendono per legge al corretto funzionamento degli uffici”.

A dirlo è il presidente del Consorzio Valle Crati, Maximiliano Granata sottolineando che “gli uffici regionali di concerto con i gestori, devono verificare lo stato di attuazione dell’aggiornamento della tariffa del segmento fognario-depurativa per il biennio 2022-2023 anche in previsione delle istanza di aggiornamento da formulare all’Autorità. Bisogna controllare il costo degli investimenti e procedere all’acquisizione dei reali costi sostenuti dai gestori privati per le singole annualità 2020,2021 e 2022 unitamente all’analitica documentazione a corredo degli stessi per poter procedere al conguaglio annuale tra i costi preventivati e quelli realmente affrontati con l’eventuale recupero in tariffa delle conseguenti differenze generatesi”.

“La depurazione – conclude Granata – si affronta principalmente agendo secondo i principi previsti dall’art. 97 e 98 della costituzione che parla di buon andamento, imparzialità e rispetto della legalità nella pubblica amministrazione. Ad avviso del Presidente del Consorzio Valle Crati Avv. Maximiliano Granata, sulle tariffe del segmento fognario-depurativo, intervenga il procuratore della repubblica Dr. Nicola Gratteri per controllare i costi e la relativa rendicontazione”.