Studenti del Pitagora raccoglieranno giocattoli per i bimbi in pediatria all’Annunziata di Cosenza

COSENZA – Un’iniziativa di solidarietà, un gesto che sa di casa. Con questo obiettivo gli studenti del liceo Pitagora, in collaborazione con la Misericordia, hanno promosso una raccolta di giocattoli da destinare ai bambini ricoverati in ospedale. Gli studenti nel pomeriggio del prossimo 11 Aprile, saranno presenti in due punti di raccolta:

– dalle 14 alle 17:30 in via Sandro Pertini;

– dalle 15 alle 17:30 in via Repaci.

Raccoglieranno giocattoli nuovi (a norma CEE), debitamente incartati oppure anche uova di Pasqua da consegnare successivamente ai bambini del reparto di pediatria dell’ospedale di Cosenza “Annunziata”. L’intento del liceo scientifico Pitagora – scrivono i ragazzi delle classi 3C e 3BSA – è quello di far sentire a casa i piccoli pazienti e donare loro un gesto di spensieratezza in un momento di fragilità.