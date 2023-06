Studente picchiato a sangue a Castrolibero: fissata l’udienza preliminare

CASTROLIBERO (CS) – Era il 4 ottobre 2021 quando uno studente (oggi maggiorenne) veniva atteso all’uscita di scuola da tre coetanei per essere pestato a sangue. In seguito a quella brutale aggressione, Emanuele riportò una ‘frattura chiusa delle ossa nasali, ferite della gengiva, ferite del labbro superiore sinistro’. Ferite giudicate guaribili in 40 giorni.

L’aggressione sarebbe avvenuta in seguito ad un diverbio tra la vittima del pestaggio ed una compagna. Da qui l’ordine che ha fatto scattare il pestaggio. Il Tribunale dei minori di Catanzaro, a seguito della richiesta di rinvio a giudizio decisa dal gup, ha fissato l’udienza preliminare che si terrà il 4 ottobre prossimo. Le parti offese sono difese dall’avvocato Sabrina Rondinelli.