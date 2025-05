Strage di Capaci, monsignor Savino all’Unical: ‘i giovani sono la testa di Dio’

RENDE – “E’ importante riflettere su temi come la legalità, in una terra come la nostra che è di frontiera, per cui dobbiamo tener presente come la ndrangheta abbia influito socialmente negativamente i calabresi. Per cui anche la dottrina sociale della Chiesa , deve lanciare un messaggio di distanza dalla ndrangheta, che spesso si appropria ed utilizza i simboli cristiani, attraverso la sensibilizzazione per risvegliare le coscienze, specie in un giorno come questo, in cui ricade l’anniversario della strage di Capaci”.

Sono le parole di Don Emilio Salatino direttore dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose di San Francesco di Sales, all’Università della Calabria, intervenuto ad uno dei seminari sulla legalità del professore Giancarlo Costabile. “Una chiesa – ha proseguito don Emilio Salatino – che, non dimentichiamocelo, attraverso Papa Francesco, nel giugno del 2014 proprio dalla Calabria scomunicò le mafie”.

Il seminario è stato impreziosito dal contributo di Sua Eccellenza Francesco Savino Vescovo di Cassano allo Jonio, e Vice-Presidente della CEI, dove sono state presentati gli atti della tavola rotonda organizzata dalla Conferenza Episcopale Calabra nel maggio 2024.