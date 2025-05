«Strade invase dal verde», Spadafora chiede interventi urgenti per le frazioni di Cosenza

- Advertisement -

COSENZA – “Il consigliere comunale Francesco Spadafora, da sempre attento alle problematiche che affliggono le frazioni della città e non solo, con spirito costruttivo e senza polemica alcuna, si rivolge all’amministrazione comunale in carica affinché possano essere celermente avviati interventi specifici e mirati per eliminare la vegetazione infestante come erbacce, rovi, arbusti e cespugli, insistenti ai margini delle strade che collegano le zone più decentrate alla città”. Lo dichiara in una nota Francesco Spadafora, Consigliere Comunale – Presidente Gruppo “FDI”.

“L’attività di manutenzione che dovrà essere messa in atto al più presto possibile si rende particolarmente necessaria per garantire la sicurezza stradale e il decoro delle nostre bellissime frazioni, che non sempre, purtroppo, godono di un’adeguata attenzione da parte di coloro che oggi si ritrovano ad amministrare l’ente comunale”.

“L’obiettivo che mi spinge a rivolgermi pubblicamente all’amministrazione comunale non ha lo scopo della polemica pretestuosa, che poco interessa ai cittadini, ma bensì quello di sollecitare chi di competenza perché sia messo in atto un piano di intervento mirato, preceduto da una attenta e scrupolosa programmazione, al fine di minimizzare i disagi alla circolazione stradale e diminuire i pericoli alle persone che con l’approssimarsi delle belle giornate e della stagione estiva passeggiano lungo la maggior parte delle strade che insistono nelle frazioni”.

“Per queste ragioni, nella qualità di consigliere comunale, presenterò ufficiale richiesta d’intervento al sindaco, Franz Caruso, e all’ufficio competente per rendere le strade sicure e ben curate, chiedendo priorità per i tratti stradali maggiormente trafficati e soprattutto che le operazioni riguardino ogni singola strada e area della città”, dichiara il consigliere bruzio Francesco Spadafora.