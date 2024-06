Strade dissestate a Donnici, presto un cronoprogramma di interventi

COSENZA – Proseguono i sopralluoghi in città per fare il punto della situazione sui lavori di bonifica già iniziati e gli interventi da effettuare e i consiglieri comunali Daniela Puzzo e Francesco Gigliotti, hanno avuto modo di effettuare un giro nella frazione di Donnici. Grazie anche all’aiuto dei cittadini, hanno potuto constatare le situazioni più critiche.

“Da Contrada Colla a Calacroce, la strada che collega Donnici superiore e inferiore, abbiamo verificato le criticità del manto stradale delle zone di Lucido, Albo, Fiego, Falco di Fiego, Colli. Subito dopo – spiegano i consiglieri Puzzo e Gigliotti – abbiamo incontrato il dirigente Raffaele Notte, del Settore manutenzione, per illustrare lo stato dei luoghi e predisporre un intervento ad hoc. Alcune strade saranno bitumate, per altre saranno effettuati i primi rattoppi”.

“Siamo al lavoro – assicurano i consiglieri – per poter predisporre, insieme al dirigente Notte, un Piano di manutenzione e stilare un cronoprogramma degli interventi da effettuare al più presto. L’amministrazione comunale in questi anni si è da subito messa al lavoro per la riqualificazione di importanti aree degradate della città. Ed è stato lo stesso sindaco Franz Caruso e il dirigente del settore a chiedere il supporto di tutti i consiglieri in modo da essere costantemente presenti sul territorio e rispondere alle esigenze dei cittadini. Continua l’opera di recupero degli spazi verdi e sicurezza delle strade. Dobbiamo, però, fare i conti anche con le risorse a disposizione dell’Ente e la complessità delle varie criticità presenti in alcune zone della città. La nostra presenza sul territorio è costante e continueremo ad effettuare dei sopralluoghi nei prossimi giorni in base alle segnalazioni arrivate anche dai cittadini”.