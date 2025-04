- Advertisement -

COSENZA – Strade colabrodo e pericoli per gli automobilisti. Prosegue la bitumazione delle strade a Cosenza che a breve interesserà nuove vie cittadine. Si è partiti due settimane fa dalla Statale 107, nel tratto che rientra nelle competenze del Comune di Cosenza, ovvero via Crati nei pressi della Motorizzazione.

Interventi alla nuova pavimentazione stradale che hanno riguardato anche viale Crati, via Pasquale Rossi (in particolare la zona d’ingresso/uscita della A2 ridotto in condizioni pessime) oltre agli ingressi di Via Padre Giglio anche loro ridotti in pessime condizioni. Alla bitumazione si affiancano gli interventi con la nuova segnaletica orizzontale degradata dal tempo e in alcune zone praticamente cancellata.

Strade colabrodo: i nuovi interventi di bitumazione

I lavori di bitumazione, che sono una “prosecutio” di quanto iniziato lo scorso anno, subito dopo Pasqua interesseranno altre strade cittadine, in particolare quelle che presentano grandi criticità e più volte segnalate anche dai cittadini. Su tutte Viale Cosmai, in particolare nei pressi della Sede della Guardia di Finanza dove si in interverrà con un’opera completa per evitare di intervenire con bitume a caldo o a freddo ogni volta che piove solo per coprire le buche con interventi tampone.

Stessa operazione anche anche su Via Francesco Corsonello, in contrada Muoio Piccolo nei pressi dell’INRCA e a Portapiana, in particolare nei pressi della Chiesa di Santa Maria della Sanità dove da tempo vengono segnalate criticità. Si proseguirà poi su altre strade soprattutto nelle periferie e nelle zone dove le arterie presentano le maggiori problematiche.

Nuova illuminazione anche al Tribunale

Non solo bitumazione. Tra gli interventi che riguardano le strade cittadine ci sono anche quelli sull’illuminazione. Già portati a conclusione quelli che hanno interessato la zona del planetario dove, oltre alla pulizia esterna è stato attivato anche il sistema di videosorveglianza e davanti lo storico Castello Svevo della città che può essere utilizzato appieno da chi richiederà gli spazi al Comune. Infine, notizie degli ultimi giorni è la realizzazione di una nuova illuminazione che interesserà anche la zona del Tribunale da Piazza Fausto e Luigi Gullo fino all’intersezione con Via Padre Giglio.