Storie e luoghi insoliti, Cosenza in un viaggio fotografico che attraversa l’Italia invisibile

COSENZA – Un viaggio visivo che attraversa l’Italia da nord a sud, tra Monfalcone, Cosenza e Oristano, catturando l’identità autentica di ogni territorio: dai paesaggi rurali alle dinamiche urbane, dalle tradizioni culturali alle questioni sociali contemporanee, attraverso un racconto intimo, fatto di volti, storie e paesaggi di luoghi insoliti, fuori dai circuiti del mainstream ma profondamente rappresentativi della complessità e della bellezza del nostro Paese.

Parte dal Friuli Venezia Giulia in aprile per arrivare in Sardegna a giugno, I-Talìa il nuovo progetto di Cesura, collettivo fotografico e di ricerca fondato nel 2008 dal pluripremiato reporter Alex Majoli, insieme ai fotografi Arianna Arcara, Luca Baioni, Gabriele Micalizzi, Andy Rocchelli, Alessandro Sala e Luca Santese. A partire da aprile, 12 fotografi del collettivo, Chiara Fossati, Alessandro Zoboli, Giorgio Dirindin, Marco Durante, Alessandro Sala, Marco Zanella, Andrea Nicotra, Camilla Pedretti, Arianna Arcara, Giorgio Salimeni, Maria Elisa Ferraris e Pablo Riccomi, svilupperanno un racconto fotografico di tre città italiane: Monfalcone (Friuli Venezia Giulia), Cosenza (Calabria) e Oristano (Sardegna) attraverso una residenza artistica “circolare”.

Il progetto è sostenuto da Strategia Fotografia 2024, promosso dalla direzione generale Creatività Contemporanea del ministero della Cultura, e in collaborazione con il Mufoco – Museo di Fotografia contemporanea di Cinisello Balsamo (MI). Sulla scia dei suoi intenti, che lo stesso nome “Cesura” suggerisce, il collettivo vuole rompere con le dinamiche del mercato in favore di una totale libertà espressiva e di cura di ogni fase del processo fotografico: I-Talìa rilancia infatti il format Photobuster, progetto di ricerca sul territorio urbano, ideato dal collettivo con la direzione artistica di Alex Majoli, in cui un gruppo selezionato di fotografi lavora a una serie di progetti fotografici individuali che concorrono a sviluppare un racconto corale del luogo attraverso il proprio sguardo. Photobuster ha già fatto tappa e documentato città italiane e straniere come Stradella, Riva del Garda, Palermo, Rimini, Sofia, solo per citarne alcune. Alex Majoli ha vinto un World Press Photo Award, il Guggenheim Fellowship USA e Canada ed è membro della prestigiosa agenzia internazionale Magnum.