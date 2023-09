Storie di buona sanità all’Annunziata: «urologia è un reparto di ‘nicchia’ ed eccellente»

COSENZA – Riceviamo e pubblichiamo l’esperienza positiva di Franco Gagliardi, di Cosenza, ricoverato nel reparto di urologia dell’ospedale dell’Annunziata di Cosenza per un problema di salute:

“Molto spesso si dicono cose negative sull’ospedale dell’Annunziata di Cosenza, io invece vorrei mettere in risalto la mia personale esperienza vissuta in occasione di un lungo ricovero con conseguente intervento chirurgico presso il reparto di urologia attualmente diretto dal dr. Di Dio. Dire che è un reparto di eccellenza della sanità pubblica calabrese è il minimo.

Ho avuto modo di accertare personalmente le elevate capacità professionali e le qualità umane del team degli specialisti che vi opera diuturnamente. Grande merito va riconosciuto a tutto il personale infermieristico ed OSS che espleta il proprio lavoro in maniera ineccepibile, sempre con gentilezza e con il sorriso sulle labbra.

Insomma, un reparto di ‘nicchia’ dell’Annunziata di Cosenza che il Dipartimento Salute della Regione Calabria dovrebbe tenere in considerazione e sostenere con maggiore impegno, al fine di garantire ulteriori risorse ed attenzioni atte a soddisfare le esigenze dei tanti pazienti ‘urologici’ che restano purtroppo in lista di attesa. Un ringraziamento di cuore a tutti per aver reso meno gravosa la mia spiacevole esperienza di salute.”