Stop reddito, La Terra di Piero: «sommersi da richieste di aiuto, ripristiniamo carrelli solidali»

COSENZA – “Gli effetti dell’abolizione del reddito di cittadinanza ricadono su associazioni come la nostra, che per statuto non ha come obiettivo il banco alimentare ma di fatto non riesce a mandare via chi viene a chiederci il pane e il latte”. A scriverlo è il presidente della ‘Terra di Piero’, Sergio Crocco Salvia, che lancia l’annuncio dalla sua pagina facebook.

“Da oggi ripristiniamo i carrelli solidali nei supermercati perché siamo già sommersi da richieste di aiuto”. “Un grazie sentito”, conclude Crocco, “al signor Meloni e al signor Salvini. Oggi è festa per gli sfruttatori di persone”.