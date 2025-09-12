HomeArea Urbana

Stop all’uso dell’immobile delle Canossiane per il Telesio. Appello del Comitato Piazza Spirito Santo «che fine farà?»

L’immobile che la Provincia di Cosenza aveva messo a disposizione del liceo nel rione Massa non sarà più la sede staccata del Telesio. Il comitato esprime preoccupazione "impoverimento culturale e sociale, ma anche spreco di risorse pubbliche"

S.G.
Scritto da S.G.
Stima lettura: 2 minuti
- Advertisement -

COSENZA – In piena emergenza Covid vi fu l’occupazione da parte degli studenti: parliamo dell’ex convento delle suore Canossiane convertito a plesso del Liceo Classico Bernardino Telesio. Gli studenti avevano inscenato una veemente protesta per il trasferimento di una parte delle sezioni del liceo cosentino, nella struttura di proprietà della provincia di Cosenza che lo aveva rimesso a nuovo con un investimento cospicuo. Altri tempi, visto che è notizia degli ultimi giorni che l’immobile non sarà più la sede staccata del liceo. Questa volta la proteste degli studenti non hanno nulla a che fare con tale decisione.

Dalla protesta degli studenti all’abbandono di uno stabile ristrutturato

Sulla questione è intervenuto il Comitato Spontaneo Piazza Spirito Santo che ha espresso profondo rammarico lanciando sui social un segno di protesta “nei confronti del Liceo Classico Bernardino Telesio e della proprietà dell’immobile della Provincia di Cosenza, per la decisione di chiudere la sede staccata del Liceo ubicata nel rione Massa, in via Carlo d’Aquino”.

“Questa sede, ospitata in un immobile recentemente ristrutturato con un investimento di alcuni milioni di euro, era stata resa un vero e proprio fiore all’occhiello per l’intero centro storico di Cosenza. La sua chiusura rappresenta dunque non solo un impoverimento culturale e sociale, ma anche uno spreco di risorse pubbliche che avrebbero dovuto garantire continuità e sviluppo”.

“Ancora una volta – scrive il Comitato – il centro storico perde un presidio fondamentale di cultura, legalità, democrazia ed economia. La presenza del Liceo costituiva non soltanto un punto di riferimento formativo per i giovani, ma anche una boccata d’ossigeno per un quartiere che soffre da tempo di abbandono, marginalità e difficoltà socio-economiche. Con amarezza rileviamo come la chiusura di una scuola in un contesto fragile non significhi soltanto la perdita di un servizio, ma l’ennesima occasione mancata di dare vita e speranza a un territorio che invece avrebbe bisogno di presenze istituzionali forti e durature”.

Il Comitato ha così rivolto un appello all’Amministrazione Provinciale di Cosenza e al suo Presidente affinché “l’immobile non venga lasciato nell’incuria e nell’inutilizzo, ma sia prontamente destinato ad un ufficio o a una funzione pubblica di rilievo, capace di riportare vitalità, economia e movimento in un’area che non può permettersi ulteriori ferite. Rinnoviamo la nostra ferma contrarietà alla logica dell’abbandono e ribadiamo l’urgenza di politiche di rilancio e di presidio del centro storico, nell’interesse non soltanto dei residenti ma dell’intera comunità cittadina”.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

Senza tifosi del Catania e del Cosenza in protesta. Ma arriva ancora l’ordinanza: chiuso...

Area Urbana
COSENZA - Quelli del Catania non potranno assistere alla gara per il divieto alla trasferta. I tifosi del Cosenza, i gruppi organizzati delle due...
bambino generico

Scuola senza personale nel Cosentino: bambino isolato indirizzato verso comunità rieducativa

Provincia
SAN MARCO ARGENTANO (CS) – Scuola senza personale nel Cosentino; così un bambino con sindrome da deficit di attenzione rischia di finire in una...
Interventi di pulizia strade, spazzamento meccanico

Rende: domani interventi straordinari di pulizia nelle principali zone urbane

Area Urbana
RENDE - Interventi straordinari di pulizia in città. È quanto ha deciso l’Amministrazione Comunale di Rende che ha informa la cittadinanza che nella giornata...
Elisoccorso Generico cs

Incidente sul lavoro a Corigliano, ferito gravemente un meccanico: trasferito in elisoccorso all’Annunziata

Ionio
CORIGLIANO ROSSANO (CS) - Un grave incidente sul lavoro si è verificato questa mattina nell'area urbana di Corigliano, che ha visto coinvolto un meccanico....
Affavorì trattoria delle persone Centro storico Cosenza

Cosenza: ‘Maccabuoni’ fatti a mano, amore e inclusione. La ricetta di ‘aFFavorì’, la “trattoria...

Area Urbana
COSENZA - La città si prepara ad accogliere una realtà di gusto e solidarietà, promossa dalla "Terra di Piero". Domenica 14 settembre alle ore...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37321Area Urbana22419Provincia19886Italia8029Sport3868Tirreno2947Università1463
-->
S.G.
Altri Articoli di S.G.

Leggi ancora

Interventi di pulizia strade, spazzamento meccanico
Area Urbana

Rende: domani interventi straordinari di pulizia nelle principali zone urbane

RENDE - Interventi straordinari di pulizia in città. È quanto ha deciso l’Amministrazione Comunale di Rende che ha informa la cittadinanza che nella giornata...
Montalto_Uffugo_patrizia tenuta
Area Urbana

Montalto Uffugo ricorda Patrizia Tenuta: il primo Memorial tra prevenzione e...

MONTALTO UFFUGO - Un'iniziativa per ricordare Patrizia Tenuta, scomparsa il 9 dicembre 2024 a causa di un tumore ovarico. Sabato 13 settembre, la città...
fiera soverano 2025
Provincia

A Bisignano ritorna la Fiera di Soverano: un evento tradizionale tra...

BISIGNANO (CS) - La fiera di Soverano è appuntamento fisso a Bisignano, che quest'anno si terrà dal 12 al 14 settembre. Un'iniziativa che si...
chiesa santi pietro paolo spezzano albanese
Calabria

Spezzano Albanese: ritrovata la teca rubata in chiesa, ma non c’era...

SPEZZANO ALBANESE (CS) - La comunità di San Pietro di Spezzano Albanese tira un sospiro di sollievo dopo il furto della teca rubata qualche...
hashish bobble gum
Ionio

Cassano Ionio: 39enne arrestato per spaccio: in casa aveva mezzo chilo...

CASSANO IONIO (CS) - I Carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Cassano hanno arrestato in flagranza un uomo di 39 anni, L.V.M., residente nel...
Calabria

Smantellato un gruppo di spaccio di cocaina, marijuana, hashish. Arrestate 18...

REGGIO CALABRIA - Una importante operazione antidroga è stata eseguita questa mattina dai carabinieri di Reggio Calabria che ha portato all'arresto di 18 persone....
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA