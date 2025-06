Stalking e femminicidi, la scrittura rivela il disagio: l’analisi dell’esperto cosentino Claudio Cinerari

- Advertisement -

COSENZA – La scrittura in quanto espressione della condizione mentale ed emotiva della persona (e proprio per questo la grafologia si affianca benissimo ad altri settori come la psicologia e la criminologia), rappresenta uno strumento utile ed efficace per intercettare eventuali segnali di disagio psicologico, emotivo, psicopatologico, assumendo quindi anche una funzione preventiva per alcuni tipi di reati. La conferma arriva dal grafologo cosentino Claudio Cinerari che ci aiuta a fare una disamina degli aspetti grafologici di stalker e autori di femminicidi.

Dal punto di vista grafologico, per quanto riguarda i reati violenti, si è sempre cercato di individuare quale fosse l’eventuale “segno tipico” della propensione al singolo reato, ma ovviamente ciò si è rivelato molto difficile, proprio perché le storie e i vissuti individuali sono i più disparati e complessi. Se però, come appena detto, non abbiamo il segno tipico, abbiamo a disposizione alcuni segni caratteristici (nonché anche alcuni recenti studi che vedremo a breve) e ricorrenti per diversi tipi di reati, tra i quali anche lo stalking e il femminicidio.

Prima di vedere insieme alcuni segni caratteristici, è opportuno definire questi due reati: Lo STALKING, perseguito ai sensi dell’art. 612 bis del nostro Codice Penale, rientra negli “atti persecutori” e consiste in un comportamento persecutorio reiterato, messo in atto da un soggetto persecutore chiamato stalker. Le vittime inevitabilmente provano un costante senso di ansia, minaccia, controllo, invasione della privacy, e tutto ciò causa una vera e propria modifica delle proprie abitudini di vita.

E’ importante sottolineare due recenti studi sulle scritture degli stalker: il primo è stato effettuato usando sia le metodologie della scuole francese e sia quelle della scuola Morettiana (italiana), il secondo invece è stato fatto in collaborazione con l’ANALISI DEL SAT (SEPARATION ANXIETY TEST),quindi anche in collaborazione con psicologi, ed entrambi convergono ad uno stesso risultato, ovvero ad una forte correlazione del tipo di scrittura dello stalker ad alcune tipologie di attaccamento rispetto alla figura materna. In psicologia l’attaccamento è molto importante per quanto riguarda l’età dello sviluppo, e tutti i casi analizzati da questa ricerca hanno evidenziato che tutti i rei di stalking avevano avuto un rapporto ambivalente con la figura materna.

Il FEMMINICIDIO invece è un reato che riguarda ogni forma di discriminazione e violenza rivolta contro la donna “in quanto donna”. Nelle società patriarcali questo esercizio del potere e del controllo maschile sulla donna annienta, inevitabilmente, l’identità stessa di quest’ultima, assoggettandola dal punto di vista psicologico, fisico, economico, politico, giuridico e sociale.

Dal recente 7 marzo 2025 è stato approvato dal Consiglio dei Ministri un disegno di legge per introdurre finalmente il reato di femminicidio nel nostro Codice Penale con il nuovo art.557-bis che persegue “Chiunque cagiona la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l’esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l’espressione della sua personalità”

Vediamo ora alcune caratteristiche grafiche della scrittura dello stalker correlate da alcuni esempi:

1) scritture poco evolute e apparentemente infantili;

2) scritture dal tratto diseguale e con grosse diseguaglianze in inclinazione, forma, direzione;

3) scritture, come definite da Freud, di tipo “orale ambivalente” quindi di grandi dimensioni (indice di bisogno di considerazione e apprezzamento).