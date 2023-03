Stadio Marulla, si fermano i lavori della Tribuna B. Chiesta concessione pluriennale

COSENZA – Dopo le notizie circolate su alcuni organi di stampa sui lavori pubblici del Comune di Cosenza Damiano Covelli, inerenti al blocco dei lavori da eseguire sullo stadio, arriva la replica della Società Cosenza Calcio che “prende atto con dispiacere di quanto espresso sulle problematiche presenti sulla struttura della Tribuna B e sulla impossibilità da parte dell’amministrazione comunale di far fronte alla spesa necessaria per intervenire sulla struttura.

Sulla mancata richiesta da parte della Società di una concessione pluriennale precisiamo invece che c’è stato un confronto con vari incontri in cui il Cosenza Calcio ha sottolineato l’utilità di una scelta in questa direzione, considerato che una concessione pluriennale ci consentirebbe di accedere ai finanziamenti erogati dal credito sportivo. L’occasione di oggi infine ci consente di ricordare l’impegno dell’amministrazione di intitolare l’anti stadio a Gianni Di Marzio. Un segnale di vicinanza di grande valore per tutti”.