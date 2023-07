Stadio ‘Marulla’, Guarascio diserta l’incontro con il sindaco: «grave scorrettezza»

COSENZA – Il Sindaco Franz Caruso stigmatizza l’assenza del Presidente Guarascio dall’incontro concordato per il pomeriggio di oggi a Palazzo dei Bruzi per mettere a punto gli ultimi dettagli dello schema di convenzione per la concessione dello Stadio.

“Mi duole constatare la grave scorrettezza istituzionale della quale si è reso responsabile il Presidente del Cosenza Calcio, Guarascio, nel momento in cui ha disertato l’appuntamento che avevamo insieme concordato, per il pomeriggio di oggi a Palazzo dei Bruzi, per mettere a punto gli ultimi dettagli dello schema di convenzione relativo alla concessione al Cosenza calcio, per cinque anni, dello stadio “San Vito-Marulla”, e che sarà portato il prossimo 28 luglio in Consiglio comunale”.

Così il Sindaco Franz Caruso, visibilmente contrariato per l’inaspettata assenza del presidente del Cosenza Calcio che non si è presentato all’incontro concordato con il primo cittadino.

“Questo inspiegabile atteggiamento, assolutamente incomprensibile – ha ribadito Franz Caruso – crea una frattura difficilmente sanabile. Nello stigmatizzare il comportamento del Presidente della società di calcio – ha aggiunto il Sindaco Franz Caruso – che ha incaricato all’incontro una delegazione, mentre avrebbe dovuto, per ragioni legate al garbo istituzionale, presentarsi, come d’intesa, di persona, ribadiamo, per rispetto della storia del Cosenza calcio e di tutta la tifoseria rossoblù, che individueremo una soluzione autonoma che sarà quella che sottoporremo il 28 luglio all’attenzione del Consiglio comunale. Il nostro resta un atteggiamento di grande responsabilità, attaccati come siamo ai colori della nostra squadra ed al suo futuro. Per queste ragioni avevamo accettato di concedere per cinque anni lo stadio a condizioni estremamente vantaggiose per la società. Ora andremo per la nostra strada, ma quel che è accaduto è veramente inaccettabile”.