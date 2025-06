Stabilizzazione tirocinanti TIS, Spadafora a Caruso: «occasione da non perdere per il Comune di Cosenza»

- Advertisement -

COSENZA – Un appello accorato di responsabilità istituzionale quello lanciato dal consigliere comunale e capogruppo di Fratelli d’Italia, Francesco Spadafora, al sindaco di Cosenza Franz Caruso, affinché l’Amministrazione colga la possibilità offerta dalla Regione Calabria per la stabilizzazione dei Tirocinanti di Inclusione Sociale (TIS). Il consigliere sottolinea l’importanza dell’iniziativa regionale, definendola “un’occasione imperdibile” per garantire dignità lavorativa a decine di operatori che da oltre un decennio prestano servizio presso il Comune, spesso colmando gravi carenze di personale.

“Dopo dieci anni di servizio, i tirocinanti meritano stabilità e riconoscimento. Hanno assicurato la continuità di importanti servizi comunali, in molti casi sostituendo figure che l’Ente non è riuscito a reintegrare”, ha affermato Spadafora, evidenziando come già dal 1° giugno alcuni uffici – tra cui quello per la ricezione atti di Palazzo dei Bruzi – abbiano dovuto chiudere a causa della fine del servizio dei tirocinanti over 60.

Il sostegno della Regione e le risorse disponibili

Con la nota ufficiale Prot. n. 344182 del 16 maggio 2025, la Regione Calabria ha stanziato un contributo straordinario di fino a 40.000 euro per ogni tirocinante under 60, distribuiti su più annualità fino al 2029. I Comuni potranno così procedere all’assunzione anche in sovrannumero, partecipando a una manifestazione di interesse che scade il 15 giugno 2025 alle ore 12:00.

Spadafora ha voluto ringraziare apertamente la Regione per l’attenzione riservata ai Comuni e per lo sforzo messo in campo a favore del bacino dei tirocinanti: “Il presidente Roberto Occhiuto, l’assessore Giovanni Calabrese e tutto il Governo regionale dimostrano attenzione concreta alle esigenze del territorio, fornendo strumenti efficaci per rispondere a necessità reali”. Per il capogruppo di Fratelli d’Italia, la stabilizzazione dei TIS non è solo una questione sociale, ma anche una scelta strategica per l’efficienza amministrativa: “Il Comune di Cosenza ha le condizioni per farlo. I pensionamenti programmati aprono spazi reali nel fabbisogno organico, e le condizioni finanziarie attuali dell’Ente consentono di considerare positivamente questa possibilità”.

La richiesta di un confronto costruttivo

Spadafora chiude il suo intervento appellandosi al senso di responsabilità dell’Amministrazione comunale e alla sensibilità del Sindaco Caruso: “Sono disponibile al dialogo e al confronto, nell’interesse della nostra comunità e dei 32 lavoratori che hanno dimostrato negli anni competenza e affidabilità. È il momento di agire, per dare stabilità a chi ha dato tanto al nostro Comune”.