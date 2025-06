«Spostare l’autostazione a Vagliolise è una falsa soluzione che danneggia Cosenza»

- Advertisement -

COSENZA – “Torna prepotente nel dibattito pubblico il destino dell’autostazione di Cosenza, con tavoli tecnici promossi dal sindaco Franz Caruso e dai colleghi dei comuni limitrofi. Tra le proposte emerse, quella del segretario dell’UGL, Nucci, ha destato particolare scalpore: trasferire l’autostazione nel quartiere periferico di Vagliolise. Una proposta che, più che una soluzione, sembra un passo indietro, anzi un salto nel buio”.

Vagliolise è una zona da tempo abbandonata, priva di infrastrutture adeguate, poco sicura e lontana dal cuore pulsante della città. Trasferire lì uno snodo vitale come l’autostazione non significa migliorare il servizio, ma affossarlo ulteriormente. Non solo si sottrarrebbe al centro di Cosenza un punto nevralgico di collegamento — ogni giorno vi transitano circa 450 autobus — ma si obbligherebbero i viaggiatori a un complesso e inefficiente sistema di trasbordi con navette, aggravando le difficoltà per residenti, studenti e pendolari.

Fulvio Campanaro, imprenditore della zona e coordinatore cittadino di Noi Moderati, ha espresso forte contrarietà alla proposta, sottolineando come lo spostamento creerebbe un danno economico enorme alle attività commerciali che vivono grazie al flusso quotidiano di viaggiatori. Una mossa che, oltre a colpire l’economia locale, sovraccaricherebbe un sistema di trasporti pubblici — come AMACO — già sotto pressione e carente di risorse.

Spostare l’autostazione a Vagliolise, in definitiva, non risolve il problema della sicurezza, anzi: lo trasla da una zona grigia a una zona buia. È una fuga dal problema, non una sua soluzione. Occorre invece una visione urbanistica e politica più pragmatica: investire nella riqualificazione dell’area attuale, migliorarne vivibilità e sicurezza, valorizzarne la funzione strategica. La città ha bisogno di risposte concrete, non di proposte che rischiano solo di peggiorare la situazione. La priorità deve essere una sola: mettere al centro le esigenze reali di cittadini, lavoratori e viaggiatori, non spostarle in periferia”.