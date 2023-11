Sport, cultura, ambiente, educazione alimentare: a Cosenza gli aiuti all’inclusione sociale

COSENZA – Al via domani il welfare community, il nuovo progetto Aiuti all’Inclusione Sociale, finanziato da Agenda Urbana. La stretta correlazione tra verde e salute è al centro dell’evento di welfare community organizzato da “L’Alba” cooperativa sociale, nell’ambito del programma Aiuti all’Inclusione Sociale, finanziato da Agenda Urbana. Tale evento è il culmine di una serie di laboratori e percorsi formativi rivolti a bambini e ragazzi dal titolo “Scuola aperta ad agosto” su tematiche inerenti sport, cultura, ambiente ed educazione alimentare.

“Si tratta di una nuova importante iniziativa nel quadro dei servizi immateriali promossi in questi mesi da Agenda Urbana – afferma il sindaco Franz Caruso – grazie alla quale siamo riusciti, nonostante le note difficoltà finanziarie, a dare un forte sostegno alla rete delle associazioni di volontariato della nostra area urbana e che bene si inserisce nella nostra azione di forte sostegno al necessario processo di transizione ecosostenibile che stiamo faticosamente ma tenacemente portando avanti. In particolare, “Verde è salute” mette insieme e fa interagire settori diversi che si intersecano nel campo dell’ecosistema urbano su cui stiamo lavorando con l’obiettivo di raggiungere una crescita sempre più sostenibile ed inclusiva”.

“In questo contesto – conclude il sindaco Franz Caruso – il lavoro portato avanti dalla cooperativa sociale “L’Alba” sarà utile alla nostra collettività”.

“Verde è salute – spiega il consigliere Francesco Alimena delegato ad Agenda Urbana – sarà un ampio contenitore in cui saranno dibattuti temi di straordinaria valenza poiché mette insieme associazioni, professionisti, imprese con i protagonisti della vita istituzionale del Comune quali gli assessori al welfare, alla salute ed all’urbanistica Veronica Buffone, Maria Teresa De Marco e Pina Incarnato, insieme alla presidente della commissione verde, Alessandra Bresciani, oltre che i tecnici degli uffici comunali dei settori coinvolti. Inoltre, con l’occasione sarà presentato il Libro Bianco del verde ed il Piano Integrato del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico cittadino. Si farà, in estrema sintesi, il punto sull’importanza e sulle opportunità in ambito welfare e ambiente in una due giorni che ritengo fondamentale”.

Il primo appuntamento si terrà domani, venerdì 10 novembre, alle ore 15 nel salone dell’Enoteca Regionale in Piazza XV Marzo con “Focus sull’economia sociale, strumenti ed opportunità per le imprese del terzo settore e PNRR” e “La Transizione Ambientale vista dal Mondo Scuola”.

Sabato 11 novembre, sempre all’Enoteca Regionale di Piazza XV Marzo, dalle ore 10 e sino al pomeriggio inoltrato invece, saranno trattati i temi “Dalla pianificazione alla cultura del verde”.